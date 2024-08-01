01 августа 2024, 16:41

Восемь человек пострадали при обрушении потолка в «Акватории» во Владивостоке

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Не менее восьми человек пострадали при обрушении потолка в комплексе «Акватория» во Владивостоке. Об этом сообщило местное издание vl.ru. По факту случившегося возбудили дело.

По информации журналистов, потолок рухнул в самом центре зала над бассейнами. Очевидцы в комментарии изданию заявили, что персонал никак не помогал отдыхавшим людям в момент происшествия.

Источник vl.ru подчеркнул, что потолок в комплексе держался буквально на «прогнивших шнурках». Одной из пострадавших, по его данным, наложили шину на руку прибывшие в «Акваторию» медики скорой.

Ранее о происшествии сообщили в прокуратуре Приморья. Известно, что потолок рухнул на площади в 100 «квадратов» на втором этаже комплекса.

В региональном СУ СК уточнили, что по факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«На месте происшествия работают следователи СКР. По предварительным данным в медицинское учреждение доставлено восемь посетителей», - подчеркнули в ведомстве.

Приморье
01 августа 2024, 16:32
Родные силой увезли дагестанскую студентку московского медколледжа
РИА «Новости»
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Родственники избили и силой увезли из съемной квартиры в московском районе Люблино приехавшую на учебу из Дагестана студентку столичного медицинского колледжа. Об этом со ссылкой на знакомых девушки сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам собеседников канала, после приезда в столицу студентка поселилась в квартире у родственников, которым не понравился ее свободный нрав. Не выдержав постоянных оскорблений, она накопила денег и уехала в коммунальную квартиру к подруге.

Для того чтобы снова не сталкиваться с родными, она поменяла номер телефона, с которого регулярно звонила матери в Дагестан. Но родственники узнали новое место проживания беглянки и пришли в квартиру со скандалом. После разговора девушке разрешили жить отдельно.

Однако в минувшую среду в дом девушки ворвались отец и дядя, которые, по словам соседки, избили студентку и силой вытащили из квартиры. Полиция по вызову не приехала, добавила она.

Где сейчас находится девушка, неизвестно. По словам подруг, у студентки больное сердце, поэтому переживания ей противопоказаны. Но семья лечение для нее не назначает, рассчитывая на божью помощь.

В конце мая СМИ сообщили историю о бегстве из дома уроженки Чечни Лии Заурбековой. От своих родственников она укрылась в московском отделе полиции, где записала видео с обвинениями в адрес семьи в физическом и психологическом насилии. Каким-то образом девушка покинула Россию. Отец беглянки Руслан Заурбеков опроверг плохое обращение с дочерью и пообещал, что продолжит ее поиски.

Дагестан Женщины Студенты Москва
01 августа 2024, 16:26
Потолок рухнул в «Акватории» во Владивостоке. Есть пострадавшие
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Потолок обрушился в развлекательном комплексе «Акватория» во Владивостоке. О ЧП сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, обрушение произошло вечером 1 августа на втором этаже «Акватории». По предварительной информации, потолок рухнул на 100 квадратных метрах.

«В результате происшествия есть пострадавшие», - подчеркнули в пресс-службе.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Точное количество людей, которые получили травмы, в прокуратуре не назвали.

Приморье
01 августа 2024, 15:39
Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле могут быть 16 человек
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На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы частично обрушившейся пятиэтажки. По данным источника РИА «Новости», под обломками могут находиться 16 человек.

На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы частично обрушившейся пятиэтажки. По данным источника РИА «Новости» , под обломками могут находиться 16 человек.

По последней информации МЧС, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек. Шестеро из них - дети.

В поисково-спасательных работах задействовали более 450 специалистов и 75 единиц техники. СК уже возбудил уголовное дело.

Известно, что обрушение двух подъездов в доме могло произойти из-за взрыва газа. Местные жители в беседе с 360.ru ранее отмечали, что чувствовали его характерный сильный запах, хотя проверки газового оборудования в доме проводили достаточно часто. Один из очевидцев не исключил, что утечка могла произойти в квартире, куда газовики не могли попасть, потому что жилье пустовало.

Для жильцов дома сейчас развернули два пункта временного размещения в гостиницах.

Газ МЧС РФ Взрывы
01 августа 2024, 15:16
Режим ЧС ввели в Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения
РИА «Новости»
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения подъездов жилого дома из-за взрыва. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Владислав Пинаев.

«На территории Дзержинского района с 12:30 введен режим чрезвычайной ситуации», - написал мэр.

Пинаев уточнил, что временный пункт размещения экстренные службы организовали в гостинице «Спортивная-1». Также еще один есть в резерве в «Спортивной-2».

Утром в четверг произошло обрушение в многоэтажном жилом доме Нижнего Тагила. По предварительной информации, причиной стала детонация газовоздушной смеси. Взрыв разрушил 15 квартир.

Следственный комитет России по факту происшествия завел уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин направил в город специалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании.

В результате ЧП пострадали пятеро детей и шестеро взрослых. В ходе разбора завалов спасатели достали выжившего ребенка.

Обрушения МЧС РФ

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