Восемь человек погибли в ДТП в Москве на прошлой неделе

В ведомстве уточнили, что в 122 дорожных авариях пострадало также 10 детей в возрасте до 16 лет.

Чаще всего автоинспекторы регистрировали наезды на пешеходов и столкновения машин - 57 и 45 ДТП соответственно. На прошедшей неделе самым аварийным днем стала среда с 25 авариями. Меньше всего ДТП зафиксировали в воскресенье - шесть.

Кроме того, за минувшую неделю правоохранителям удалось пресечь 385 фактов управления автомобилями пьяными водителями.

Ранее смертельное ДТП с участием пешехода произошло возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Прохожий переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Lamborgini Urus.