Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде

Буйный пассажир рейса Москва — Пермь авиакомпании «Аэрофлот» угодил в полицию. Экипаж вызвал наряд по прибытии в аэропорт, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Проблемы на борту Airbus А-320 возникли утром 31 декабря после вылета из Шереметьево рейсом AFL1200. Экипаж в 09:56 доложил о буйном пьяном пассажире и запросил наряд полиции по прибытии в Пермь. Предупреждение об опасности, сигналы срочности или бедствия командир воздушного судна объявлять не стал.

Самолет приземлился в 10:15. Посадка прошла благополучно.

Источник Ura.ru подтвердил информацию о происшествии во время рейса Москва - Пермь. Он сообщил, что буйному пассажиру грозит 15 суток административного ареста или крупный штраф.

Незадолго до этого в Пулково произошла массовая задержка рейсов из-за лжеминирования. Администрация высадила успевших сесть в самолет пассажиров, а тех, кто только прилетел в Санкт-Петербург , оставила в закрытом лайнере.

Буйный пассажир рейса Москва - Пермь авиакомпании «Аэрофлот» угодил в полицию. Экипаж вызвал наряд по прибытии в аэропорт, сообщил Telegram-канал Aviaincident.