16 июня 2024, 23:42

Воронежский школьник «заминировал» почти все торговые центры в Петербурге

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Подросток из Воронежа «заминировал» свыше сотни торговых центров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 78.ru.

Журналисты отметили, что сотрудники экстренных служб просмотрели 142 здания в северной столице, но так и не нашли взрывных устройств.

Зачинщиком переполоха оказался 14-летний школьник из Воронежа. Его заподозрили после проверки номера, с которого поступило угрожающее предупреждение. Выяснилось, что телефон оформлен на мать мальчика.

Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, полицейские проверяют мотивы поступка школьника.

Ранее правоохранительные органы проверили около 10 ТЦ в Москве после сообщений о «минировании». В итоге данные об угрозе не подтвердились.

Санкт-Петербург Уголовное дело Школьники
16 июня 2024, 23:44
Скелет человека обнаружили в лесу в Новой Москве
Читайте нас в: Google Новости
В лесном массиве в Новой Москве обнаружили останки человека в заключительной стадии разложения.  Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Находку обнаружили неподалеку от СНТ в селе Покровское Вороновского поселения.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки», - отметили в ведомстве.

В воскресение, 16 июня, водолазы достали из Финского залива тело бывшего главы муниципального округа Красное Село Николая Колошинского.

Ранее в Москва-реке в районе Хамовники всплыл труп человека , одетого в коричневый плащ. Опознать погибшего не удалось.

Прокуратура РФ Москва
16 июня 2024, 22:52
Три громких взрыва прогремели в Ростове-на-Дону
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В Ростове-на-Дону прозвучали три громких взрыва. Во всем городе моргнул свет, сообщил Telegram-канал «Ростов Главный».

Уточняется, что хлопки услышали в Западном жилом массиве. Перебои с электричеством произошли в Ростовской области.

«Также свет моргнул в Батайске, Чалтыре и Новочеркасске», - написали авторы материала.

Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

О взрывах в небе над Ростовом-на-Дону сообщалось ночью 14 июня. Горожане услышали хлопки примерно в 02:00. По данным СМИ, тогда сработала система противовоздушной обороны.

Утром того же дня средства ПВО отразили массовую атаку БПЛА в воздушном пространстве Ростовской области. Информации о жертвах не поступало.

Взрывы
16 июня 2024, 20:26
Число госпитализированных с ботулизмом в Москве выросло до 41
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве число госпитализированных с ботулизмом увеличилось до 41. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Следователи устроили проверку на производствах и складах двух компаний. Повара последней попытались выкинуть тунец, фасоль и остальные продукты, из которых делали опасный салат.

Сервис «Кухня на районе» приостановил деятельность после отравления людей.

Ранее Роспотребнадзор выяснил , что причиной ботулизма стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». Ведомство взяло ситуацию с отравлением людей на свой контроль.

Накануне в департаменте здравоохранения столицы исключили массовый характер распространения ботулизма.

Здравоохранение Роспотребнадзор Продукты Москва
16 июня 2024, 19:34
Избили и пырнули ножом. Зверское нападение на мужчину в Одинцове попало на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчину жестоко избили на глазах у прохожих на Можайском шоссе в Одинцове. Момент расправы попал на видео, оказавшемся в распоряжении 360.ru.

Неизвестный бежал через проезжую часть от своих преследователей. Споткнувшись, мужчина рухнул на обочину, в это время на него налетели обидчики.

Сначала один из них ударил убегавшего по голове - раздался истошный вопль боли. Затем другой несколько раз предположительно ножом пырнул пострадавшего в ногу. Истекающий кровью продолжал дико кричать.

На видео попал еще один молодой человек, который, видимо, хотел пнуть раненого. После нападавшие скрылись.

Изувеченный мужчина в луже крови остался у дороги. На помощь к нему сбежалась толпа. Подробностей происшествия и информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее другой резонансный случай произошел в Ленобласти. Житель Гатчины до смерти избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности. Тело девушки нашли в ванной, жених оплакивал ее.

Одинцово Видео Дороги Мужчины

Новости по теме