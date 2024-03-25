Воробьев назвал сроки завершения поисковой операции в Crocus City Hall

«Спасатели работают без перерыва, меняясь. Мы усилили специалистов МЧС разнорабочими, которые помогают разбирать завалы. За завтрашний день поисковая операция завершится. Разберут каждый метр зала: и партер и балкон», - заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что занимавшиеся тушением пожара горящего концертного зала спасатели не просто так привлекли вертолеты. Был велик риск, что пламя перекинется на другие объекты, входящие в комплекс Crocus, расположенные рядом.

«Благодаря работе пожарных и спасателей это удалось предотвратить», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава Московской области добавил, что в связи с масштабом трагедии в регионе запустили специальную горячую линию и открыли центр помощи семьям пострадавших.

За это время туда поступили более 2000 звонков и лично обратились местные жители, которые разыскивали своих пропавших родственников. Каждому из них предоставили максимально возможную помощь.

Андрей Воробьев отметил, что взаимодействие с властями Москвы и федеральными ведомствами продолжается до сих пор, так как решены еще не все вопросы.

Отдельно он поблагодарил президента России за поддержку своих решений, принятых практически сразу после начала теракта.

Оперативный штаб в Красногорске создали практически сразу после сообщения о теракте в концертном зале Crocus City Hall, где погибли 139 человек, включая троих детей , и пострадали - 182. В ходе проведенных медицинских экспертиз установили личности 95 погибших.

Он подчеркнул, что к этой дате каждый метр партера и балкона разберут в поисках тел погибших.