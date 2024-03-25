Воробьев назвал сроки завершения поисковой операции в Crocus City Hall
Разбор завалов в здании концертного зала Crocus City Hall завершится в ближайший вторник, 26 марта. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Спасатели работают без перерыва, меняясь. Мы усилили специалистов МЧС разнорабочими, которые помогают разбирать завалы. За завтрашний день поисковая операция завершится. Разберут каждый метр зала: и партер и балкон», - заявил Воробьев.
Губернатор Подмосковья подчеркнул, что занимавшиеся тушением пожара горящего концертного зала спасатели не просто так привлекли вертолеты. Был велик риск, что пламя перекинется на другие объекты, входящие в комплекс Crocus, расположенные рядом.
«Благодаря работе пожарных и спасателей это удалось предотвратить», - подчеркнул Андрей Воробьев.
Глава Московской области добавил, что в связи с масштабом трагедии в регионе запустили специальную горячую линию и открыли центр помощи семьям пострадавших.
За это время туда поступили более 2000 звонков и лично обратились местные жители, которые разыскивали своих пропавших родственников. Каждому из них предоставили максимально возможную помощь.
Андрей Воробьев отметил, что взаимодействие с властями Москвы и федеральными ведомствами продолжается до сих пор, так как решены еще не все вопросы.
Отдельно он поблагодарил президента России за поддержку своих решений, принятых практически сразу после начала теракта.
Оперативный штаб в Красногорске создали практически сразу после сообщения о теракте в концертном зале Crocus City Hall, где погибли 139 человек, включая троих детей , и пострадали - 182. В ходе проведенных медицинских экспертиз установили личности 95 погибших.
Он подчеркнул, что к этой дате каждый метр партера и балкона разберут в поисках тел погибших.