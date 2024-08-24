24 августа 2024, 23:06

Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Подмосковье

РИА «Новости»
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Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, он свел счеты с жизнью после конфликта с местными авторитетами. Тело мужчины обнаружили в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа. Предсмертной записки он не оставил.

Ранее главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в следственном изоляторе , так и не дождавшись суда. Тело 67-летнего заключенного нашел дежурный в СИЗО. Предварительная причина кончины - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Мужчину арестовали зимой 2019 года. Его обвинили в убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева.

Тюрьмы Мужчины
24 августа 2024, 18:54
Подозреваемого в убийстве подруги американца объявили в розыск в Подмосковье
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции разыскивают гражданина Соединенных Штатов в Московской области по подозрению в убийстве девушки. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его информации, 22 августа в подъезде нашли тело девушки. Она в этом же доме снимала квартиру.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

После этого в федеральный розыск объявили приятеля погибшей - американца Джареда Александра Чопеласа. Собеседник агентства уточнил, что сейчас полиция выясняет, какие их связывали отношения.

Как сообщил РБК, американца нашли и задержали в Турции. Правоохранители планируют привезти его к следователю на допрос.

США Убийства Полиция
24 августа 2024, 16:36
СК взялся за возможных сообщников захватчиков ИК-19
РИА «Новости»
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Сотрудники Следственного комитета разыскивают возможных сообщников четырех арестантов, которые накануне захватили заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, следствие пытается выяснить, были ли подельники у террористов, а также отрабатывают круг их общения на свободе.

Помимо этого правоохранители проводят допросы сотрудников колонии. Силовики устанавливают, как в ИК-19 могли пронести флаги запрещенных организаций и мобильные телефоны.

Накануне четверо арестантов во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. В обмен на их свободу террористы потребовали вертолет, деньги и возможность сбежать за рубеж. В итоге четверо заложников погибли, еще трое - в тяжелом состоянии в реанимации.

Терроризм Следственный комитет России Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
24 августа 2024, 16:06
Два десятка самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за урагана
РИА «Новости»
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Двадцать самолетов приземлились на запасных аэродромах из-за непогоды в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там уточнили, что из-за сильного ветра и для безопасности полетов экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Самолетам пришлось приземляться в Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Грозном и Элисте.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании», - отметили представители воздушной гавани.

Они пояснили, что уже прибывшие самолеты вылетают в плановом порядке.

При этом обратные рейсы самолетов, которые сейчас находятся на запасных аэродромах, задержатся. Пассажиров предупредят заранее обо всех изменениях авиакомпании.

Ранее экипаж самолета Ан-2, вылетевший из поселка Солнечный Усть-Майского района в Якутск, экстренно приземлился в пяти километрах от этого населенного пункта. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.

Сочи Самолеты Погода
24 августа 2024, 13:04
Начался допрос сотрудников и осужденных в ИК-19 после захвата заложников
РИА «Новости»
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Следователи начали допрос в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области после захвата заложников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных», - заявил собеседник агентства.

Оперативникам предстоит установить, как на территорию ИК-19 попали флаги запрещенных организаций, а у заключенных оказались ножницы, ножи, компоненты для взрывного устройства и мобильные телефоны.

При захвате заложников в ИК-19 заключенный заступился за сотрудников ФСИН. Сейчас он находится в реанимации , других сведений о его состоянии нет. Трое пострадавших в результате захвата находятся в Волгоградской областной клинической больнице. Состояние двух пациентов оценили как тяжелое.

Четверо заключенных днем 23 августа захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии в исправительном учреждении. Боевики потребовали деньги, вертолет и возможность вылететь за границу.

Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области

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