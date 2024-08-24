Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Подмосковье

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По предварительным данным, он свел счеты с жизнью после конфликта с местными авторитетами. Тело мужчины обнаружили в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа. Предсмертной записки он не оставил.

Ранее главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в следственном изоляторе , так и не дождавшись суда. Тело 67-летнего заключенного нашел дежурный в СИЗО. Предварительная причина кончины - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Мужчину арестовали зимой 2019 года. Его обвинили в убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева.