30 августа 2024, 12:25

Вооруженный ножом мужчина напал на противника на балконе ЖК «Люберецкий»

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Дикие крики мужчины напугали жителей ЖК «Люберецкий» глубокой ночью. На общем балконе врукопашную сошлись два противника. Судя по крикам очевидцев, у одного из них в руках оказался нож. Видео с места разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах один участник конфликта удерживал другого, а после пытался душить. Все это сопровождалось громкими криками. В результате в подъезд забежали трое мужчин, а через некоторое время на балконе уже собралась целая толпа.

По словам очевидцев, уже после завершения драки кто-то выкинул нож с балкона. Жители дома заявили, что полиция приехала быстро и задержала одного из участников конфликта. Но владельцев квартир больше возмутило то, что охранников дома не было до последнего момента, и жильца пришлось разнимать участников драки самим.

Свидетели произошедшего добавили, что с утра на место ЧП приезжали криминалисты. Что стало причиной конфликта, пока не известно. Пострадал кто-то или нет также не ясно. Правоохранительные службы пока никак не прокомментировали конфликт.

В конце прошлой недели из-за замечания по поводу открытия двери ногой в конфликт вступили две москвички. Ссора переросла в драку, в которой одна из женщин откусила обидчице часть пальца.

Драки Мужчины Полиция
29 августа 2024, 18:43
Экстремальный поход в ущелье Сочи чуть не закончился гибелью участников
РИА «Новости»
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Поклонники экстремального вида спорта — каньонинга, совмещающего в себе пешие путешествия, плавание, скалолазание, спуск в ущелья и прыжки в воду, чуть не погибли во время очередного похода в горы Сочи. Как сообщил сайт kp.ru, двое участников вылазки не смогли завершить свой путь и самостоятельно выбраться из Навалищенского ущелья.

По данным журналистов, силы экстремалов оставили через час после начала похода. Они не смогли без дополнительных средств переплыть реку Большую Хосту из-за поднятия уровня воды и бурного течения. Обессиленные спортсмены вызвали спасателей, чтобы их скорее нашли.

Поиски продолжались до глубокой ночи, так как был высок риск, что потерявшиеся экстремалы не доживут до утра. Нашли спортсменов на высоте 15 метров над водой. Для того чтобы поднять их из каньона, понадобилось более шести часов.

Сами туристы пояснили, что пытались выбраться из ущелья самостоятельно, но их снаряжение оказалось бесполезно для поднятия по вертикальным скалам ущелья.

За последние несколько дней Сочи переживает приход сильной непогоды. В городе действует штормовое предупреждение из-за залповых ливней и риска возникновения ураганов. Осадки оказались настолько сильными, что не только затопили дороги, но и пробили крышу концертного зала «Фестивальный», где выступал певец Стас Михайлов.

Поклонники экстремального вида спорта - каньонинга, совмещающего в себе пешие путешествия, плавание, скалолазание, спуск в ущелья и прыжки в воду, чуть не погибли во время очередного похода в горы Сочи. Как сообщил сайт kp.ru , двое участников вылазки не смогли завершить свой путь и самостоятельно выбраться из Навалищенского ущелья.

Спасатели Спортсмены Сочи МЧС РФ Походы
29 августа 2024, 18:17
Режим ЧС ввели в Омской области
РИА «Новости»
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Из-за интенсивных осадков на территории Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«В Омской области на фоне обильных осадков пришлось на более поздние сроки сдвинуть уборочную кампанию. В связи с этой ситуацией приняли решение ввести [режим] ЧС. Это позволит оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации аграриям заявиться на получение страховой выплаты», - написал он.

Губернатор добавил, что всего в области от природных чрезвычайных ситуаций застрахованы 946 тысяч гектаров посевных площадей. Хоценко отметил, что сельхозпроизводители даже в таких погодных условиях делают все возможное для проведения полноценной уборочной кампании.

Ранее чрезвычайное положение объявили в Ингушетии после гибели урожая. Аграрии объяснили, что обрушившиеся на республику засуха и жара не дали посевам развиться.

Россия Погода
29 августа 2024, 08:57
Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в школьника в Дрожжине
pxhere.com
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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего школьника в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Стрелявшим оказался ранее судимый 36-летний житель Свердловской области. Его доставили в отдел полиции, рассказала Волк.

Мужчина ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика во вторник, 27 августа, когда тот находился на футбольном поле возле одного из домов.

«В этот момент неустановленный злоумышленник произвел выстрел предположительно из пневматического оружия и попал ему в руку», - сообщили в МВД.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мать пострадавшего позже сообщила, что ее ребенок получил сквозное ранение , но обошлось без серьезных последствий. Сейчас мальчик находится дома и чувствует себя нормально, добавила женщина.

Стрельба МВД РФ
29 августа 2024, 05:07
Хабаровчанка заблудилась в лесу и провела ночь под кустом
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В Хабаровском крае пенсионерка ушла за грибами и заблудилась в лесу. Спасатели нашли ее живой на следующий день, сообщило МЧС России.

Женщине 74 года. Она ушла по грибы в лес около села Восход, но из-за густой травы быстро устала и заночевала под кустом.

Спасатели и кинологи с собаками обследовали 20 километров леса и нашли женщину спустя почти сутки. Она не пострадала, медпомощь не потребовалась.

Ранее в Новомосковском административном округе столицы вечером 28 августа потерялась компания из шести человек, в том числе двух детей. Семья с друзьями сошли с дороги в Валуевский лесопарк и не смогли самостоятельно найти обратную дорогу. Спасатели отыскали их за считанные часы. Никто из заблудившихся не пострадал.

Спасатели Пенсионеры МЧС РФ Грибы

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