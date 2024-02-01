Вооруженный мужчина захватил в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Турции
Вооруженный мужчина устроил нападение на завод Procter & Gamble, где захватил в заложники сотрудников предприятия. ЧП произошло в пригороде Стамбула, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Haberturk.
После злоумышленник захватил в заложники находившихся там сотрудников производства.
По информации Haberturk, на место ЧП вызвали полицейский спецназ, а в районе завода оперативно перекрыли улицы. Источник канала отметил, что преступник совершил нападение и захват работник фабрики в знак протеста против событий в секторе Газа.
Все обстоятельства происшествия уточняются.
На место происшествия направили силы спецназа. По имеющимся данным, преступник ворвался на предприятие в пригороде Гебзе около 15:00. При себе у него имелось оружие.