02 февраля 2024, 15:13

Вооруженный мужчина проник по веревке в квартиру на северо-западе Москвы

РИА «Новости»
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Проходивший по улице в Москве полицейский задержал мужчину, который собирался убить двух жильцов квартиры на Химкинском бульваре. О происшествии рассказало АГН «Москва».

Вечером 30 января старший лейтенант полиции по району Покровское-Стрешнево возвращался со службы и увидел подозрительного мужчину, который спустился по веревке с крыши дома на балкон пятого этажа и проник внутрь квартиры. После этого из подъезда выбежали два человека и пожаловались полицейскому, что за ними погнался неизвестный с ножом.

Позвонив в экстренные службы, сотрудник полиции вошел в подъезд и увидел вооруженного перочинным ножом мужчину. Тот не отреагировал на просьбы стража порядка остановиться и собирался догнать своих жертв, ранее выскочивших из дома. Полицейский смог выбить оружие у него из рук.

Злоумышленник побежал по лестнице наверх и стал целиться из пистолета в двух своих жертв через стекло подъезда. Здесь лейтенанту удалось задержать его и надеть на мужчину наручники. Агрессор активно сопротивлялся и несколько раз ударил полицейского.

«При личном досмотре у гражданина были изъяты нож и пневматический пистолет», - отметил собеседник агентства.

В отношении задержанного началась проверка.

Накануне суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, который на улице проломил голову школьнику.

Убийства МВД РФ Полиция Москва
02 февраля 2024, 15:33
Инкассаторы чудом выжили при обрушении моста на трассе под Нижним Новгородом
РИА «Новости»
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В Нижегородской области обрушился пешеходный мост на инкассаторскую машину. Находившиеся в автомобиле мужчины чудом выжили. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Обрушение моста произошло на трассе Нижний Новгород - Саратов. По дороге ехал тягач с цистерной, в которой находились химикаты. Водитель заехал под пешеходную переправу рядом с поселком Нижегородец. Сама машина прошла по габаритам под мостом, однако груз оказался больше.

Переправа обрушилась на проезжую часть, по которой в этот момент ехала машина с инкассаторами. Кузов бронированного автомобиля почти полностью смяло. Также придавило кабину, из-за чего треснуло лобовое стекло. Сами инкассаторы чудом остались живы. Причем водитель и его коллега не получили никаких травм.

На мужчину, находившегося за рулем грузовой машины, составили административный протокол.

На трассе в Кузбассе чудом также выжили водитель и пассажир иномарки. Машина проскочила между двумя грузовиками. Пострадала только легковушка.

Саратов Обрушения Дороги Машины Водители
02 февраля 2024, 15:11
Раскрыт предварительный диагноз отравившихся шаурмой в Иркутске
РИА «Новости»
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Покупка шаурмы в точке общественного питания в Ленинском районе Иркутска обернулась массовой госпитализацией покупателей. Опрошенные «360» трое пострадавших рассказали, что через пару часов после съеденной шаурмы у них начались головокружения, рвота и понос.

Попавшая в больницу девушка заявила, что врачи диагностировали у нее ротавирусную инфекцию. Она подчеркнула, что в больницу после ухудшения состояния обратилась не сразу, рассчитывала на помощь таблеток. Скорую вызвал молодой человек, с которым она ела шаурму. Ему стало плохо во время поездки, парня тоже положили в больницу.

Собеседница «360» пояснила, что фастфуд купила в торговой точке «Шаурма на углях». Она добавила, что раньше тоже покупала там еду - проблем никогда не было.

«Там все делал хозяин, а потом он нанял работника. У него мы и купили шаурму», - поделилась девушка.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале сообщил, что в больнице находятся девять человек, в том числе двое детей. Врачи оценили их состояние как средней тяжести. Глава региона подчеркнул, что отравившихся намного больше, но некоторые отказались от госпитализации.

Областной главк Следственного комитета объявил, что возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники ведомства начали допрос свидетелей и проверку всех точек общественного питания Ленинского района Иркутска.

Еда Уголовное дело Больницы Иркутская область Врачи
02 февраля 2024, 12:38
Набитую оружием сумку нашли в пятизвездочном отеле в Москве
Unsplash
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В пятизвездочном отеле «Сафмар Аврора Люкс» на улице Петровка обнаружили черную сумку, набитую оружием. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, днем работники отеля заметили на одном из стульев в фойе забытую кем-то черную кожаную сумку. Они немедленно вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на вызов правоохранители осмотрели сумку и обнаружили внутри пистолет марки Grand Power и примерно 20 патронов к нему. Видеозаписи с камер наблюдения показали, что неизвестный мужчина вошел в гостиницу с улицы, повесил сумку на стул и ушел.

Началась экспертиза изъятого оружия и патронов. Полиция ведет поиски мужчины, оставившего подозрительную сумку.

Накануне пятилетний ребенок пронес гранату в гимназию «Сколково» в Москве. Учеников и персонал гимназии пришлось экстренно эвакуировать.

Отели Оружие Москва
02 февраля 2024, 12:33
«Предстоит операция». Россиянка получила перелом, поскользнувшись на плитке в гостинице Ульяновска
Телеканал «360»
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Жительница Москвы Олеся поскользнулась на плитке в ульяновской гостинице и получила перелом шейки бедра. В отеле вину в случившемся отрицают. Пострадавшая подала заявление в полицию и рассказала «360» подробности ЧП.

Она собрала все доказательства и подала заявление в полицию. Вероятнее всего, дело дойдет до суда. Правоохранители изъяли кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина упала.

«Дальше они, видимо, будут передавать в суд, потому что это будет гражданское разбирательство, в ходе которого суд будет привлекать к ответственности. Так говорят адвокаты и полиция. Отель вину свою полностью отрицает», - подчеркнула она.

Пострадавшая живет в Москве. Билеты на самолет в столицу у них с дочерью пропали из-за происшествия. А самой Олесе требовалась лежачая перевозка. Ногой ей запретили двигать, чтобы не образовалась смещение.

На соревнования на машине поехал ее муж, который и повез семью обратно в столицу. Женщине пришлось ехать буквально в багажнике. Уже в столице они обратились в Филатовскую больницу, где пострадавшая прошла обследование. Там врачи подтвердили перелом шейки бедра.

«И предстоит операция, через пару часов меня будут забирать», - констатировала собеседница «360».

Врачи уже сообщили, что на восстановление уйдет около года. При этом ближайшие три месяца ей нельзя будет наступать на травмированную ногу. Женщина воспитывает четырех детей, одна из которых - малолетняя дочь.

В Ульяновске проходит первенство России по художественной гимнастике. Олеся приехала с ребенком на соревнования и заселилась в местную пятизвездочную гостиницу. Отель выбрала сама. По ее словам, дочь тоже чуть не упала в холле гостиницы, но вовремя отреагировала и выпрямилась.

«И буквально через пару дней, в день, когда у меня дочь должна была выступать, я заходила с улицы в гостиницу. Ковра противоскользящего там не было. Я поскользнулась прямо на плитке, упала, сломала шейку бедра», - рассказала пострадавшая.

В отеле не стали брать на себя вину за случившееся и возложили ее на саму женщину.

Суд Отели Женщины Полиция

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