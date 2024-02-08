08 февраля 2024, 10:33

Вооруженный грабитель вынес около 1 млн рублей из банка в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.

«Незадолго до закрытия отделения банка произошло нападение с предметом, похожим на пистолет», - указал он.

Вооруженный грабитель вынес из банка в центре горда чуть меньше одного миллиона рублей. На место происшествия незамедлительно прибыли силовики. Специалисты начали устанавливать подробности ограбления. Правоохранители опрашивают работников кредитного учреждения и очевидцев случившегося.

Как уточнил Горелых, в результате ЧП никто из сотрудников банка не пострадал. Преступника разыскивают. Руководство регионального главка МВД России взяли на контроль раскрытие дела.

В Ижевске неизвестный ограбил комиссионный магазин. В конце января правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении.

Банки Преступления Екатеринбург
08 февраля 2024, 07:19
Жители Зеленоградского округа сообщили о звуках взрыва и пожаре в гаражах
РИА «Новости»
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В Зеленоградском административном округе Москвы произошел пожар площадью 400 квадратных метров. Загорелась автомастерская в гаражном кооперативе. Очевидец слышал взрыв, сообщил источник «360».

Экстренные службы приняли вызов около полуночи. Очевидец сообщил, что со стороны гаражей и частного сектора на улице Михайловка в районе Крюково шел черный дым, виднелся открытый огонь. Во время разговора с оператором он услышал звуки, похожие на взрыв. К месту ЧП отправили пожарных.

Горела автомастерская, огонь охватил все здание. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

В Восточном Измайлово горел двухэтажный бытовочный лагерь. Пострадал один человек - он пытался спастись, спрыгнув со второго яруса, и повредил позвоночник. Произошло обрушение.

Пожары Москва
08 февраля 2024, 06:35
Бытовочный лагерь загорелся в Восточном Измайлово
РИА «Новости»
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В Восточном административном округе Москвы произошел пожар. Загорелись 12 бытовок, пострадал один человек. Огонь потушили, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали на 16-ую Парковую улицу в Восточном Измайлово около пяти часов утра. Очевидцы сообщили, что загорелся бытовочный лагерь, внутри могли оставаться люди. Приехавшие на место спасатели оценили обстановку и начали тушение.

Горели 12 бытовок из дерева, обшитые металлом. Бытовочный лагерь - двухэтажный, очаг возгорания находился на верхнем этаже, произошло обрушение. Оттуда спрыгнул один человек. Его госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

К шести часам утра возгорание локализовали и ликвидировали открытый огонь, через 17 минут потушили. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На юго-востоке Москвы во время пожара в швейной мастерской погиб один человек. Огонь охватил 10 квадратных метров.

Пожары Москва
08 февраля 2024, 03:34
Мертвого мужчину с перилами в голове обнаружили в подъезде Санкт-Петербурга
РИА «Новости»
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Труп парня с перилами в голове нашли в подъезде жилого дома на улице Марата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru.

В материале сказано, что тело случайно нашла местная жительница и сразу обратилась в полицию. По ее словам, молодой человек лежал в луже крови на первом этаже, из его головы торчал предмет, похожий на лопату. Как позднее выяснили правоохранители, парень упал с верхнего этажа, а оттуда на него рухнули перила.

Тело молодого человека отправили в морг. Обстоятельства произошедшего выясняют. По данным журналистов, наверху проходила громкая вечеринка. Парень мог неаккуратно облокотиться на перила.

Ранее в Нижнем Тагиле молодая мать чуть не погибла из-за неисправного лифта. Женщину зажало между двумя этажами дома. Жительница закатила коляску в кабину, двери неожиданно стали закрываться и лифт поехал наверх.

Санкт-Петербург Мужчины
08 февраля 2024, 01:30
Огненный взрыв под Ижевском объяснили технологическим процессом
Unsplash
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Огненный взрыв под Ижевском произошел из-за технологического процесса. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС)

«Ничего страшного, это технологический процесс», - пояснили в ЕДДС Ижевска.

Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском. На видео очевидцев видно, как в небо поднялись высокие языки пламени и дым. Взрыв произошел на Воткинском машиностроительном заводе. Видео опубликовали в соцсетях.

Взрывы Видео Заводы

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