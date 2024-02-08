Вооруженный грабитель вынес около 1 млн рублей из банка в Екатеринбурге

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«Незадолго до закрытия отделения банка произошло нападение с предметом, похожим на пистолет», - указал он.

Вооруженный грабитель вынес из банка в центре горда чуть меньше одного миллиона рублей. На место происшествия незамедлительно прибыли силовики. Специалисты начали устанавливать подробности ограбления. Правоохранители опрашивают работников кредитного учреждения и очевидцев случившегося.

Как уточнил Горелых, в результате ЧП никто из сотрудников банка не пострадал. Преступника разыскивают. Руководство регионального главка МВД России взяли на контроль раскрытие дела.

В Ижевске неизвестный ограбил комиссионный магазин. В конце января правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении.