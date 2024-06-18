Вооруженный гаечным ключом мужчина повредил машины на парковке Люберец

На опубликованных кадрах видно, как мужчина шел к одному из фургонов и начал бить по кабине и стеклу. После этого он потребовал, чтобы его не снимали.

По данным источника 360.ru, гаечный ключ дебошир забрал у одного из жителей. После нападения на машины он вернул инструмент владельцу.

По словам очевидцев, в результате действий вандала у автомобилей повреждены лобовые стекла и зеркала. Что так разозлило мужчину, пока неизвестно.

Комментарием пресс-службы подмосковного главка МВД 360.ru не располагает.

В конце января московские полицейские задержали таксиста, который напал на машину, в которой находилась женщина-инвалид. Против задержанного завели уголовное дело о хулиганстве.