19 января 2024, 13:43

Вооруженные пистолетом школьники в Приморье попытались ограбить автовокзал

РИА «Новости»
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Два ученика четвертого класса, угрожая пистолетом, попытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, нападение произошло вечером 18 января. Два мальчика потребовали у кассира деньги, но, узнав, что в здании ведется видеонаблюдение, испугались и убежали.

«Оба несовершеннолетних воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учете», - заявили в прокуратуре Приморья.

Сотрудники ведомства начали проверку работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В Курганской области две вооруженные пневматическим пистолетом женщины ворвались в дом местной пенсионерки и вынесли оттуда ее паспорт, бензопилу, электродрель и телефон. Сумма ущерба составила почти пять тысяч рублей.

МВД РФ Приморье
19 января 2024, 14:37
Подростки устроили «бойцовский клуб» на улицах Нижнего Новгорода
РИА «Новости»
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Жители Нижнего Новгорода пожаловались на подростков, устраивающих на улицах «бойцовский клуб». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случившегося. Об этом сообщили в информационном центре ведомства в Telegram-канале.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Канавинском районе города Нижнего Новгорода подростки устраивают на улицах потасовки. Во время драк старшие по возрасту ребята обучают более юных борцовским приемам. Горожане обеспокоились за своих детей.

«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Саетовичу Ахметшину возбудить уголовное дело и представить доклад об <…> окончательных результатах его расследования», - подчеркнули в пресс-службе СК.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге студент Охтинского колледжа набросился на первокурсника из-за надписи на футболке, потому что та была на английском языке. Пострадавший получил тяжелые травмы головы.

Драки Уголовное дело Дети Следственный комитет России
19 января 2024, 13:56
Мальчика с бабушкой нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Тела 64-летней женщины и 13-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на 1-й Курьяновской улице в Москве. Мать мальчика госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, квартиру проверили сотрудники экстренных служб наряду с коллегами из службы газового хозяйства Мосгаз. Прокуратура вхяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее трехлетний мальчик в Красноярском крае погиб от пересоленных в 100 раз котлет. Его родители приготовили колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Чтобы сохранить цвет и продлить срок годности колбасы отец погибшего использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания.

Москва
19 января 2024, 13:12
Иркутская школьница лишилась рук из-за смартфона. Взрывом заинтересовалась ФСБ
РИА «Новости»
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В Иркутской области госпитализировали 13-летнюю девочку в тяжелом состоянии. Она играла на смартфоне, поставленном на зарядку, когда произошел взрыв. Разрушения в квартире показались правоохранителям слишком тяжелыми для короткого замыкания, и они вызвали ФСБ, сообщил Telegram-канал «112».

Девочка сидела на кухне, когда раздался хлопок. Родители обнаружили дочь в крови. Взорвавшееся зарядное устройство оставило ее без кистей обеих рук, нанесло множественные рваные раны головы, живота, груди и ног.

Мать вызвала скорую помощь и сама повезла дочь навстречу бригаде. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии и провели операцию. Из тела извлекли пластиковые фрагменты.

Сначала следователи решили, что произошло короткое замыкание, когда школьница пыталась вынуть зарядное устройство из розетки. Однако их насторожили слишком серьезные травмы ребенка и повреждения в доме - взрывная волна на кухне разнесла технику и мебель, выбила в окнах стекла.

По информации канала, на место происшествия выехали сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбудили по статье 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего».

В Санкт-Петербурге мобильный телефон взорвался в руках пожилого мужчины. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с ожогами шеи и груди.

Дети Иркутская область ФСБ Взрывы
19 января 2024, 12:07
Пять населенных пунктов остались без электричества в Севастополе
РИА «Новости»
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Пять населенных пунктов в пригороде Севастополя остались без электричества в связи с подтоплением. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«До 18:00 ориентировочно без электричества остались Родное, Черноречье, Терновка, Сахарная головка и Хмельницкое», - написал он.

Развожаев отметил, что из-за поступающей грязной воды на гидроузел оперативные службы временно приостановили водоснабжение в городе.

«Ориентировочно в 18:00 его восстановят. За это время мы с водозабора на реке Бельбек подадим необходимый объем воды на третий гидроузел», - добавил губернатор.

Он попросил население сделать необходимые запасы питьевой воды для санитарных нужд.

Днем ранее, 18 января, часть Севастополя осталась без света после аварийного отключения Балаклавский тепловой электростанции. Развожаев объяснял, что на объекте произошло ложное срабатывание газового оборудования.

Электричество Севастополь

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