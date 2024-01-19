Вооруженные пистолетом школьники в Приморье попытались ограбить автовокзал

По данным надзорного ведомства, нападение произошло вечером 18 января. Два мальчика потребовали у кассира деньги, но, узнав, что в здании ведется видеонаблюдение, испугались и убежали.

«Оба несовершеннолетних воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учете», - заявили в прокуратуре Приморья.

Сотрудники ведомства начали проверку работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В Курганской области две вооруженные пневматическим пистолетом женщины ворвались в дом местной пенсионерки и вынесли оттуда ее паспорт, бензопилу, электродрель и телефон. Сумма ущерба составила почти пять тысяч рублей.