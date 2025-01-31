Вооруженного мужчину задержали в Химках

В дежурную часть управления МВД поступило сообщение о мужчине на балконе одного из многоквартирных домов на Молодежной улице. В руках он, по словам очевидцев, держал оружие.

Прибывшие на место силовики задержали и доставили в территориальный отдел жителя Пензенской области 1992 года рождения. У него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, изделие проверят эксперты.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские примут предусмотренное законодательством решение.

Ранее под Новосибирском задержали напавшего с ножом на пассажиров поезда дебошира, пострадали мужчина и женщина. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление.