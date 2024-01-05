05 января 2024, 14:46

Вооруженная пистолетами банда напала на мужчину в Тюмени

РИА «Новости»
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Группа вооруженных пистолетами неизвестных напала на водителя в Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, ЧП произошло во дворе по улице Муравленко. Шестеро мужчин в черном загнали водителя в тупик, в попытках выбраться он протаранил припаркованную машину и еще несколько раз столкнулся с другими автомобилями.

В итоге нападавших задержали правоохранители. Пострадавшему водителю потребовалась помощь врачей, однако от дальнейшей госпитализации в больницу он отказался.

Издание 72.ru со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Тюменской области уточнило, что полицейские начали проверку по факту ЧП. После нее ведомство вынесет правовое решение случившемуся.

Ранее в пятницу, 5 января, мужчина в Москве протаранил три автомобиля на парковке по улице Ротерта, после чего скрылся с места ДТП. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Тюмень МВД РФ
05 января 2024, 15:07
Воздушную тревогу объявили в Севастополе в третий раз за день
РИА «Новости»
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Сирены воздушной тревоги сработали в Севастополе в третий раз за пятницу, 5 января. Новое предупреждение жителям опубликовал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Новое сообщение об опасности с воздуха появилось в 14:57.

После объявления второй воздушной тревоги в Севастополе Минобороны сообщило о сбитой над Черным морем украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

В ведомстве подчеркнули, что целью атаки стали объекты на территории России.

В первый раз сигналы в пятницу, 5 января, сирены воздушной тревоги сработали в 11:28. Губернатор Развожаев объявил, что около Севастопольской и Стрелецкой бухт сработали табельные средства маскировки военных.

Севастополь
05 января 2024, 14:20
Снаряд для гранатомета нашли в посылке в аэропорту Перми
РИА «Новости»
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Работников грузового комплекса пермского аэропорта Большое Савино эвакуировали из-за обнаруженной в багаже гранаты, сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, подозрительный предмет заметили в пропущенной через интроскоп посылке.

Внешне находка смахивала на гранату Ф-1, добавил собеседник Mash. Предмет направили на экспертизу, которая установила, что это муляж.

Но в этой же посылке на самом дне нашли и настоящую гранату для подствольного гранатомета ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем, указал источник канала. Оба предмета отправили на проверку, а сотрудники склада в связи с этим временно приостановили работу.

В конце ноября грузовой комплекс аэропорта Перми эвакуировали из-за обнаружения двух подозрительных посылок. Тогда один из инспекторов обратил внимание на посылки - по своей форме и составу они были похожи на боеприпасы.

После этого объявили эвакуацию в соответствии с регламентом. На место вызвали полицию, кинологов и взрывотехников. После осмотра специалисты не выявили опасных предметов.

Пермь Оружие
05 января 2024, 13:07
Пешеход погиб под колесами мусоровоза на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Авария произошла в районе дома №14 на Халтуринской улице в Москве, жертвой стал пешеход. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пожилой мужчина шел по двору, неудачно поскользнулся и попал под колеса мусоровоза, в результате чего скончался от полученных травм.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, они установят все обстоятельства произошедшего.

В четверг, 4 января, смертельное ДТП с автобусом произошло в Чувашии. В Порецком округе республики следовавший в Тольятти из Нижнего Новгорода пассажирский Neoplan съехал с дороги в кювет, погибли два человека.

Ранее в пятницу стало известно о смерти трех человек в аварии с участием двух легковых автомобилей в Приморском крае. Среди них есть ребенок.

ДТП ГИБДД Москва
05 января 2024, 12:19
Уголовное дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в СНТ Подмосковья
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили дело после гибели двух девочек 14 и 15 лет при пожаре в частном доме в СНТ «Лесное-2» в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

По предварительным данным, причиной пожара 4 января стало неосторожное обращение с огнеопасными предметами. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Ход расследования взяла под контроль Ногинская городская прокуратура. Окончательные выводы о причинах пожара сделают по итогам экспертного исследования, подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства Подмосковья.

По информации МЧС региона, с детьми перед пожаром оставался дедушка одной из девочек. Ночью он обнаружил, что отопительный прибор садового дома неисправен, и своими силами попытался его отремонтировать. В ходе работ произошла вспышка газовоздушной смеси, после началось возгорание.

Пожары Дети СК РФ

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