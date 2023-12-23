23 декабря 2023, 05:39

Волонтеры в Новосибирске нашли пропавшего мальчика

РИА «Новости»
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Новосибирские волонтеры нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 21 декабря. Об этом сообщила в своей группе во «ВКонтакте» пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты», - пояснили в организации.

Причины пропажи школьника остались неизвестными. Никаких подробностей не приводили.

Мальчик пропал в четверг, 21 декабря, по дороге в школу.

Волонтеры из «Лизы Алерт» сразу же начали формировать команды для поисков ребенка, привлекая также автомобилистов к участию в мероприятиях. Их просили предоставить записи с видеорегистраторов.

В описании говорилось, что у ребенка светло-русые волосы, карие глаза, рост 135 сантиметров и худощавое телосложение.

Ранее волонтеры «Лизы Алерт» двое суток искали 13-летнего мальчика в Тюмени. Подросток не первый раз пропадал. Сначала он ушел из дома в мае. Ребенка нашли спустя несколько дней. Потом его искали в ноябре.

Дети Волонтеры Сибирь
23 декабря 2023, 04:07
Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории
РИА «Новости»
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Девять детей госпитализировали с признаками кишечной инфекцией и острого респираторного заболевания (ОРЗ) из детского лагеря «Юность» в Евпатории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минздрав Республики Крым.

«Дети получают необходимое лечение. Дети, бывшие в контакте с заболевшими, также находятся под наблюдением в детском лагере», - уточнили в ведомстве.

По словам главы крымского Минздрава Константина Скорупского, медицинские работники евпаторийской городской больницы осмотрели 31 ребенка из лагеря. У восьмерых диагностировали гастроэнтероколит, одному - ОРЗ, причем в последнем случае это предварительный диагноз.

Министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская добавила, что здоровых детей отправят домой, если не проявятся признаки заболевания. Сейчас ведется эпидемическое расследование, профильные службы контролируют ситуацию.

Ранее начальник управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева сообщила о закрытии лагеря «Олимпийская ребячка» после смерти отдыхавшей там 12-летней девочки.

Дети Больницы
23 декабря 2023, 01:02
Россиянин погиб в съемной квартире из-за вытяжки соседнего кафе
РИА «Новости»
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Неправильно выстроенная система вентиляции в доме на улице Чуйкова в Волгограде стала причиной смерти 32-летнего мужчины. Как сообщил областной главк СК, вытяжка из кафе за стенкой наполнила ванную жилого помещения угарным газом. Тело погибшего обнаружили в среду, 20 декабря.

Неправильно выстроенная система вентиляции в доме на улице Чуйкова в Волгограде стала причиной смерти 32-летнего мужчины. Как сообщил областной главк СК , вытяжка из кафе за стенкой наполнила ванную жилого помещения угарным газом. Тело погибшего обнаружили в среду, 20 декабря.

Криминалисты установили, что в город мужчина прибыл днем ранее из Московской области и поселился в съемной квартире. За стеной работало кафе, с мощной принудительной вентиляцией, которую владельцы подвели к единому каналу вместе с ванной комнатой жилого помещения.

В результате в комнате скопился угарный газ от включенной газовой колонки, который и стал причиной смерти приезжего. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Криминалисты быстро установили компанию, которая занималась проектировкой системы вентиляции и провели там обыски с изъятием всех документов.

Как выяснило издание V1.Ru , в загазованной квартире погиб рекламный агент из Московской области. В Волгоград он приехал по работе, а газом, по незнанию, его травили сотрудники первой в области шоколатерии. Общаться с журналистами в заведении не захотели. Не стала отвечать на вопросы и газовая служба Волгограда.

Уголовное дело Газ
23 декабря 2023, 00:59
Старшеклассники Нижнего Тагила устроили драку из-за девушки
РИА «Новости»
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Несколько учеников одной из школ Нижнего Тагила госпитализировали после драки из-за оскорбления девушки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Свердловской области.

Учащиеся девятого и 11 класса школы № 40 подрались 19 декабря. Причина конфликта - нецензурные высказывания выпускника в адрес девятиклассниц. Девушки пожаловались своему однокласснику, который решил их защитить и выяснить отношения с их обидчиком. Разговор закончился дракой.

На следующий день ребята продолжили разбирательство на перемене в раздевалке, но на этот раз ученика 9 класса поддержали его ровесники. После драки несколько школьников доставили в больницу.

Эта история попала в СМИ и ею заинтересовалась прокуратура. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее тюменский третьеклассник отправил ученика второго класса в нокдаун на крыльце школы. Потасовка началась после уроков. После удара у пострадавшего ребенка возникли проблемы со зрением - левым глазом он видит плохо, мальчика отправили на больничный. Делом заинтересовались специалисты ПНД.

Урал Драки Школьники
23 декабря 2023, 00:40
«Взяла лопату и закидала снегом». Роженица выбросила сына в сугроб на Урале
РИА «Новости»
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Жительница Свердловской области родила ребенка в бане, а затем попыталась от него избавиться, выбросив младенца в сугроб. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Через несколько часов после родов женщина взяла лопату и закопала своего ребенка в снегу за баней. Мальчика доставили в реанимацию с переохлаждением», - уточнили на канале.

По данным полиции, беременная жительница города Свободный приехала на дачу к свекру, чтобы там втайне родить. В семье никто не знал, что она ждет ребенка.

Младенец появился на свет в бане, где их под утро обнаружил хозяин дачи. Мужчина увидел невестку с малышом на руках и побежал за помощью к соседу.

Когда он вернулся, то выяснилось, что женщина закопала ребенка за баней. Новорожденного и мать госпитализировали, медики диагностировали ребенку мозговую дисфункцию.

Региональный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, идет расследование.

Ранее суд приговорил петербуржца к 19,5 года колонии за убийство дочери и ее матери.

Урал Дети Преступления Свердловская область

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