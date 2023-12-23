Волонтеры в Новосибирске нашли пропавшего мальчика

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты», - пояснили в организации.

Причины пропажи школьника остались неизвестными. Никаких подробностей не приводили.

Мальчик пропал в четверг, 21 декабря, по дороге в школу.

Волонтеры из «Лизы Алерт» сразу же начали формировать команды для поисков ребенка, привлекая также автомобилистов к участию в мероприятиях. Их просили предоставить записи с видеорегистраторов.

В описании говорилось, что у ребенка светло-русые волосы, карие глаза, рост 135 сантиметров и худощавое телосложение.

Ранее волонтеры «Лизы Алерт» двое суток искали 13-летнего мальчика в Тюмени. Подросток не первый раз пропадал. Сначала он ушел из дома в мае. Ребенка нашли спустя несколько дней. Потом его искали в ноябре.