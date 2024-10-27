27 октября 2024, 22:52

Волонтеры на второй день нашли пропавшую в Карелии девочку

РИА «Новости»
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В Карелии исчезла 14-летняя девочка. К ее поискам подключились волонтеры. На второй день операции пресс-служба добровольно-поискового спасательного отряда «Длинный берег» сообщила о ее возвращении.

Школьница 2010 года из города Питкяранта исчезла 26 октября. Около 16 часов она надела темные джинсы, черную куртку, ушла из дома и перестала выходить на связь. Волонтеры распространили ориентировку и попросили о помощи.

Вечером следующего дня «Длинный берег» объявил, что девочка нашлась живой. Где она находилась больше суток, волонтеры не уточнили.

В Приморье ребенок заблудился во время похода за грибами около села Тигровое и две недели прожил в тайге. Его розыском занимались полицейские, военные, следователи-криминалисты и добровольцы из отряда «ПримПоиск». Мальчик вышел к пасеке и дождался помощи.

Спасатели Дети Республика Карелия
27 октября 2024, 22:22
Ребенок упал в плохо закрытый канализационный люк в Челябинской области
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проведение проверки по истории о падении ребенка в открытый канализационный колодец в городе Озерске Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Информационного центра СК России.

В СМИ и соцсетях сообщили, что 24 октября несовершеннолетняя девочка упала в канализационный колодец во дворе многоквартирного дома. Сотрудники коммунальных служб после окончания ремонтных работ полностью люк не закрыли. Ребенку помогли родители.

Бастрыкин получил руководителю регионального СУ СК России Алексею Колбасину провести процессуальную проверку, а после ее завершения доложить о результатах.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - уточнили в Центре.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о халатности должностных лиц липецкой ИК № 2, откуда сбежали шесть заключенных.

Дети Челябинская область Россия Следственный комитет России
27 октября 2024, 22:11
Водитель автобуса потерял сознание перед массовым ДТП в Петербурге
РИА «Новости»
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Водитель автобуса, который участвовал в массовом ДТП на площади Восстания в Санкт-Петербурге, потерял сознание на повороте. Об этом сообщила пресс-служба «Пассажиравтранса».

В компании уточнили, мужчина приехал в Петербург из Кабардино-Балкарии. За плечами у него десятилетний стаж вождения без аварий. В момент столкновения у водителя шел четвертый час работы. Перед тем как заступить на смену, мужчина прошел медицинское освидетельствование.

Массовая авария случилась днем 27 октября в центре Северной столицы на пересечении проспектов Невский и Лиговский. В ДТП пострадали более 10 человек, среди них - трое детей. Медики оказали помощь двум несовершеннолетним на месте.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования силовики проведут обыски в компании «Пассажиравтотранс». Также будут допрошены потерпевшие и очевидцы ДТП.

Санкт-Петербург Уголовное дело ДТП Автобусы Водители
27 октября 2024, 21:55
Экс-мэр Люберец попал в ДТП на Машкинском шоссе
РИА «Новости»
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Три автомобиля попали в ДТП на Машкинском шоссе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Участниками аварии стали три иномарки, одной из которых управлял экс-мэр Игорь Аккуратов», - отметил он.

По данным Telegram-канала «112» , тройное ДТП на Машкинском шоссе мог спровоцировать бывший мэр городского округа Люберцы Игорь Аккуратов. Он находился за рулем автомобиля, зарегистрированного на его мать. В результате происшествия пострадали два человека, госпитализация им не понадобилась.

Ранее в Новой Москве произошла крупная авария с участием машин каршеринга. В тройное ДТП попали шесть авто. Другое ДТП с автомобилем каршеринга произошло на Южнобутовской улице. Оказалось, что арендованной машиной управлял 15-летний подросток.

Люберцы ДТП
27 октября 2024, 21:27
Мужчина остался без ног на фиолетовой ветке московского метро
РИА «Новости»
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В Москве приостановилось движение поездов на станции метро «Беговая» из-за человека на путях. Мужчина остался без ног и погиб, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил около 21 часа. Мужчина упал на пути и лишился обеих ног. Спасти его не удалось. Источник 360.ru сообщил, что к месту происшествия прибыли полиция и спасатели. Они освободили проезд.

Движение на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно приостановили, сообщил дептранс Москвы. Составы не курсировали на отрезке от «Октябрьского Поля» до «Баррикадной». К 21:16 метрополитен снял ограничения, поезда стали возвращаться к прежнему графику.

Метро Москва

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