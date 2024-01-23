23 января 2024, 08:27

Волк среди ночи прокрался в поселок и загрыз жительницу Курганской области

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В Курганской области волк напал на четырех человек, один из них погиб. Животное ликвидировали, сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в своем Telegram-канале.

Ночью в поселок Курорт Озеро Медвежье пришел волк. Он покусал четырех человек. Жизнь трех из них, по информации Антона Волкова, находится вне опасности. Четвертый пострадавший - женщина. Она попала в больницу в тяжелом состоянии и умерла, несмотря на помощь врачей. Волка ликвидировали.

«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия», - сказал глава округа.

В Цунтинскоом районе Дагестана волк напал на трех детей. Самому старшему из них восемь лет. Один пострадавший умер. Их отец рассказал «360», что раньше хищник бросался только на коров.

Курган Курганская область Животные
22 января 2024, 22:57
Неравнодушных жителей пригласили на поиски потерявшегося тойтерьера Арчи в Чехове
Freepik
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На поиски тойтерьера Арчи собирают волонтеров и добровольцев. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зоопоиск РФ».

«Завтра, 23 января, сбор добровольцев на поиски Арчи и оклейку местности! Станция Чехов», - сказано в публикации.

Пес Арчи потерялся еще 16 января. Он вместе с хозяином ехал на электричке из Москвы в Чехов. Во время пути мужчина поругался с пассажирами и его высадили, а питомец остался в вагоне. Через несколько станций животное тоже выпустили на улицу, когда заметили четвероногого во время обхода.

Хозяин искал пса шесть дней. На объявление в интернете 22 января откликнулись люди, которые заявили, что якобы нашли собаку. В итоге они договорились на встречу в Серпухове. Позже выяснилось, что на том конце провода были мошенники , которые хотели выманить деньги у мужчины.

Интернет Волонтеры Чехов Животные
22 января 2024, 20:07
Спасатели потушили пожар в спортивной школе в Тюмени
Pxhere
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Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Тюменской школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Пожар начался в подсобном помещении спортивной школы. В тушении огня задействовали 41 специалиста и 13 единиц спецтехники МЧС.

«Все эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал», - добавили представители ведомства.

Ранее в Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен» , расположенного на улице Розы Трениной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали распространение огня.

До этого огнеборцы потушили пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ. Огонь распространился на 22 тысячах квадратных метров. На месте работали 164 человека и 48 единиц техники.

Спасатели Тюмень Пожары Школы
22 января 2024, 20:00
«Умрешь прямо здесь». В Новосибирске осудили молодого человека, который отстреливался от пьяных хулиганов
Freepik
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Жителя Новосибирска Анатолия приговорили к шести годам колонии общего режима за то, что он оборонялся и отстреливался от пьяной компании, защищая себя и знакомых девушек. Одна из свидетельниц происшествия Марина рассказала «360» подробности конфликта.

С чего все началось «Мы приехали в гости к моему брату, где все произошло», - уточнила она.

По словам девушки, они сидели на лавочке, пили пиво. К ним подъехал пьяный молодой человек на велосипеде и попросил закурить. Ему дали сигарету, но уезжать он не собирался. Тогда молодые люди вежливо попросили покинуть их компанию. В ответ на это велосипедист проявил агрессию, сказал, что сейчас «позовет своих», после чего «поговорят».

«Он уехал, мы даже не придали этому значения. Начали вызывать машину, чтобы домой уехать. С другой стороны дома шла компания, начала кричать, махать руками. Ребята решили выйти, узнать, в чем проблема», - пояснила очевидица.

Стрелял, чтобы защититься С ее слов, подойдя к незнакомцам, между молодыми людьми началась словесная перепалка. Велосипедист принялся кричать, кидаться на Анатолия и попытался завязать драку. В свою очередь Анатолий, достав пистолет, предложил разойтись и не разгонять конфликт. Толпа немного успокоилась, но одна из подруг со стороны противника начала агрессировать, а те поддержали ее.

«Толя сделал два выстрела в сторону. На видео видно, что он в сторону стреляет, и суд видел, что действительно стреляет в сторону. Сказал - забирайте велосипед и расходимся», - рассказала Марина.

После этого Анатолий направился к своим приятелям. Вслед за ним побежала девушка, а с ней и вся остальная компания. Анатолий на бегу дважды выстрелил и случайно попал в глаз одному из молодых людей. В результате чего пострадавший остался без глаза.

Следствие. Суд. Приговор Экспертиза установила, что пуля прошла по касательной вверх, и это была действительно случайность, пояснила знакомая стрелявшего.

«Суд признал, что это было умышлено, он целился, именно пытался нанести вред оппоненту. Хотя на видео слышно, что за Толей бежит вся компания с криками „Ты умрешь прямо здесь“», - добавила Марина.

Компания догнала Анатолия и избила, у него зафиксировали травмы средней тяжести.

«Нас забрали, а их отпустили», - сказала свидетельница.

Началось следствие. Анатолий предлагал пострадавшему компенсацию, но тот настаивал на суде. Через год состоялся судебный процесс, на котором выстрелившего признали виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

По словам девушки, она надеялась, что суд будет на стороне ее знакомого. Она предполагала, что ему дадут максимум четыре года колонии, но приговор оказался суровее - шесть лет общего режима. Апелляционную жалобу должны были рассмотреть 19 января, но заседание перенесли на 2 февраля, так как суд недостаточно изучил материалы уголовного дела.

Представители другой стороны в суде говорили, что были пьяными и ничего не помнят, из-за чего произошел конфликт - не знают.

Драки Суд Стрельба

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