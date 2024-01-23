Волк среди ночи прокрался в поселок и загрыз жительницу Курганской области

Ночью в поселок Курорт Озеро Медвежье пришел волк. Он покусал четырех человек. Жизнь трех из них, по информации Антона Волкова, находится вне опасности. Четвертый пострадавший - женщина. Она попала в больницу в тяжелом состоянии и умерла, несмотря на помощь врачей. Волка ликвидировали.

«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия», - сказал глава округа.

В Цунтинскоом районе Дагестана волк напал на трех детей. Самому старшему из них восемь лет. Один пострадавший умер. Их отец рассказал «360», что раньше хищник бросался только на коров.