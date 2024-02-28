Волейболист за час до 18-летия умер в ДТП с лосем на Урале

Авария произошла 26 февраля в 23:10 на 37-м километре трассы Нижний Тагил - Нижняя Салда. Водитель Lada Kalinа сбил выбежавшего на дорогу лося. Машина упала в кювет и перевернулась. Один пассажир умер, еще один и водитель выжили, но получили травмы. Животное не выжило.

Погиб волейболист из команды «Титан». Он родился 27 февраля и менее чем через час после ДТП мог отпраздновать совершеннолетие. Спортсмены возвращались с соревнований в Нижнем Тагиле на нескольких машинах.

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов трамвай врезался в легковой автомобиль. В день аварии образовалась пробка, к месту столкновения приехала Госавтоинспекция. По предварительной информации, никто не пострадал.