17 мая 2024, 12:35

Вокалистку питерской инди-группы до смерти избил парень

РИА «Новости»
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Вокалистку питерской инди-группы UNA Анастасию Котову до смерти забил ее молодой человек. Мужчина самостоятельно обратился в полицию и признался в совершенном, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, вечером 37-летняя Анастасия приехала в гости к 31-летнему парню, проживающему в Колпино. Романтическое свидание сопровождалось избытком алкоголя. Ночью между влюбленными произошла драка. После нескольких ударов девушка упала и больше не поднималась.

Осознав последствия своих действий, мужчина вызвал полицию. К моменту прибытия правоохранителей Котова была уже мертва, а ее бойфренд рыдал рядом с телом.

Полиция задержала его и отправила в изолятор. Инициировано уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы. За последние 17 лет он уже три раза подвергался судебному преследованию за грабеж.

Трагический инцидент произошел за неделю до 38-летия Котовой. Ее группа UNA, исполняющая инди-рок, хорошо известна в музыкальных кругах Санкт-Петербурга.

Ранее фотомодель Vogue из Санкт-Петербурга Лилия Судакова получила условный срок за убийство мужа. Девушка вину не признала.

Драки Санкт-Петербург Уголовное дело Алкоголь
17 мая 2024, 10:31
Пожар на НПЗ в Туапсе потушили
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Спасатели полностью ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Тупсе, который возник из-за падения беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

«По последней информации Ситуационного центра Туапсинского района, пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован», - уточнили в мэрии.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Атаку на гражданскую инфраструктуру совершили ранним утром 17 мая. Оперштаб сообщил о двух дронах. Один беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, в результате чего там началось возгорание.

Также громкие звуки раздались ночью в Новороссийске. В городе включали систему оповещения о ракетной опасности. Средства противовоздушной обороны подавили более 10 дронов, которые пытались атаковать гражданские объекты. Из-за этого в городе произошли локальные возгорания. Никто не пострадал.

Спасатели Пожары Беспилотники Заводы
17 мая 2024, 09:14
Семилетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Калининграде
РИА «Новости»
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В Калининграде первоклассница выпала из окна многоэтажки. Девочка выжила, но получила серьезные травмы, сообщил сайт «Клопс».

По данным издания, несчастный случай произошел в жилом доме на улице Сибирякова вечером 15 мая. Пострадавшую девочку увезли в больницу, где медики диагностировали ей перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.

Одна из свидетельниц рассказала журналистам, что семья выпавшей из окна девочки благополучная. Она предположила, что произошедшее - трагическая случайность.

В региональном Следственном комитете сообщили изданию, что после падения ребенка из окна началась проверка. Все причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее на Сахалине из окна третьего этажа выпал годовалый мальчик. Пострадавшего ребенка с травмами увезли в больницу. Следователи начали проверку.

Дети Калининград
17 мая 2024, 07:48
Трем жителям Москвы обварило ноги из-за прорыва стояка с горячей водой
РИА «Новости»
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Коммунальная авария произошла в одном из жилых домов на улице Богданова в московском районе Солнцево. В подъезде на седьмом этаже здания прорвало стояк с горячей водой, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о случившемся поступила в экстренные службы ночью, примерно в 03:58. Из-за коммунальной аварии пострадали три человека: двое взрослых и один подросток 15 лет. Они получили травмы ног из-за кипятка.

Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП и устранили течь.

Ранее трубу с кипятком прорвало во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии размылся асфальт, образовалась яма с кипятком, в которой утонул автомобиль.

Владелец машины не пострадал , так как он в это время находился в медицинском центре неподалеку. По его словам, автомобиль не подлежит восстановлению.

Коммунальные аварии Москва
17 мая 2024, 06:37
Пожар на пострадавшем от БПЛА заводе в Туапсе локализовали
Пресс-служба МЧС
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В Туапсе локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшем от падения дрона. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Пожар локализован», - сообщила пресс-служба.

Атаку совершили рано утром 17 мая. По информации оперштаба, на гражданскую инфраструктуру нацелили два беспилотника. Из них один рухнул на территории НПЗ в Туапсе, началось возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ночью громкие звуки слышали в Новороссийске, сработала система оповещения о ракетной опасности. Силы ПВО подавили более 10 беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Дронами пытались атаковать гражданские объекты, произошли локальные возгорания. Мирные жители не пострадали.

Пожары Беспилотники Краснодарский край

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