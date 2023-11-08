Вокалиста «БумеR» в Москве в четыре руки избили соседки

По данным канала, Кулинич временно переехал в квартиру жены на время ремонта и поссорился с местной «грозой подъезда» - 45-летней женщиной. Полтора месяца назад она начала выяснять отношения с музыкантом, высказав недовольство его прогулками с собакой. Соседка поинтересовалась, не устраивает ли Кулинич оргии.

Позже, встретившись с женщиной в подъезде, вокалист «БумеR» ответил на оскорбления. Из-за этого соседка напала на него с кулаками. К потасовке присоединилась ее свекровь. Музыканта избили в четыре руки. Его госпитализировали с травмами, а соседку начала проверять полиция.

Ранее неизвестные в Москве сорвали с шеи офицера золотую цепь с крестом возле станции метро «Белорусская».