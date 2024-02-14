Воет и погибает от голода. В Люберцах хозяин запер собаку в квартире и исчез

«Возможно, человек за дверью уже мертв» Женщина, живущая в соседней квартире, сообщила «360», что сегодня дважды обращалась в МЧС и полицию. Около 14:00 к ним должен прийти участковый.

В местном чате жители указали, что хозяин собаки очень сильно пьет, за собакой не следит - животное «полуоблезлое, в колтунах и фекалиях», но вместе с тем очень дружелюбное и контактное. И вот мужчина пропал на два дня, собака воет.

Некоторые выразили предположение, что владельцу пса могло стать плохо, и если квартиру вскроют, то его просто выбросят на улицу. На фоне этого риска люди попросили о помощи волонтеров и зоозащитников.

«Возможно, человек за дверью уже мертв. <…> Если хозяин этой собаки и жив, она ему не нужна. Я как-то беседовала с ним, он так и сказал: „Ну, сдохнет собака, и что“. Помогите собаке, кто может заберите животное», - призвала одна из участниц чата.

«Что мешает поменять закон?» На ситуацию уже отреагировала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Она опубликовала обращение к законодателям с просьбой задуматься о том, чтобы поменять действующие правила о вскрытии жилища или машин ради спасения животных.

«Прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака. Погибает потому, что непутевый хозяин запер ее и ушел в загул, что делал и раньше», - подчеркнула она.

При этом полицейские по закону не могут вскрыть чужое жилище, даже если внутри находится живое существо, лает и нуждается в помощи.

«Точно такой же случай недавно был с котом, запертым в машине. Вскрыть машину нельзя - нехай кот подыхает. Таков закон. Что мешает поменять закон-то?» - поинтересовалась Симоньян.

Главред RT подчеркнула, что частную собственность, конечно, трогать нельзя, однако не в случае, когда внутри кто-то может умереть.

«Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», - заключила она.