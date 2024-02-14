14 февраля 2024, 12:34

Воет и погибает от голода. В Люберцах хозяин запер собаку в квартире и исчез

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Жильцы одного из домов в Люберцах обеспокоены судьбой запертой в квартире собаки. Животное воет и лает уже несколько дней. Где находится его хозяин, никто не знает. По словам местных жителей, он сильно выпивает и, вероятно, мог оставить пса одного. Есть ли у питомца еда и вода — неизвестно.

«Возможно, человек за дверью уже мертв» Женщина, живущая в соседней квартире, сообщила «360», что сегодня дважды обращалась в МЧС и полицию. Около 14:00 к ним должен прийти участковый.

В местном чате жители указали, что хозяин собаки очень сильно пьет, за собакой не следит - животное «полуоблезлое, в колтунах и фекалиях», но вместе с тем очень дружелюбное и контактное. И вот мужчина пропал на два дня, собака воет.

Некоторые выразили предположение, что владельцу пса могло стать плохо, и если квартиру вскроют, то его просто выбросят на улицу. На фоне этого риска люди попросили о помощи волонтеров и зоозащитников.

«Возможно, человек за дверью уже мертв. <…> Если хозяин этой собаки и жив, она ему не нужна. Я как-то беседовала с ним, он так и сказал: „Ну, сдохнет собака, и что“. Помогите собаке, кто может заберите животное», - призвала одна из участниц чата.

«Что мешает поменять закон?» На ситуацию уже отреагировала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Она опубликовала обращение к законодателям с просьбой задуматься о том, чтобы поменять действующие правила о вскрытии жилища или машин ради спасения животных.

«Прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака. Погибает потому, что непутевый хозяин запер ее и ушел в загул, что делал и раньше», - подчеркнула она.

При этом полицейские по закону не могут вскрыть чужое жилище, даже если внутри находится живое существо, лает и нуждается в помощи.

«Точно такой же случай недавно был с котом, запертым в машине. Вскрыть машину нельзя - нехай кот подыхает. Таков закон. Что мешает поменять закон-то?» - поинтересовалась Симоньян.

Главред RT подчеркнула, что частную собственность, конечно, трогать нельзя, однако не в случае, когда внутри кто-то может умереть.

«Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», - заключила она.

Животные
14 февраля 2024, 11:20
Двухлетнюю девочку в Колпино госпитализировали после картофельных ингаляций
РИА «Новости»
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В Колпино двухлетнего ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести после лечения народными методами. Девочка подышала над горячим картофелем и получила ожоги лица, сообщил источник «360».

Скорую помощь вызвали на улицу Танкистов вечером 13 февраля. Бабушка двухлетней девочки рассказала, что около полудня ей провели ингаляцию - заставили дышать парами от горячей картошки.

Лечение не помогло, а только добавило проблем. Ребенок получил ожоги левой щеки, носа, подбородка и области лба. Пациентку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Казахстане умер девятилетний мальчик, родители которого не признавали диагноз. Они не поверили, что у ребенка ВИЧ-инфекция , и отказались от антиретровирусной терапии. Лекарства привозили на дом, приглашали психологов и обращались в органы опеки, но это не помогло.

Санкт-Петербург Дети Болезни
14 февраля 2024, 11:13
Фонтан забил из прорванной трубы в центре Москвы
Соцсети
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В Москве на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова после прорыва трубы образовался фонтан в несколько этажей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фонтан возник на месте ремонтных работ. Во время работ строителей трубу прорвало, что и вызвало мощный выброс воды. Место происшествия уже огорожено.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее большой участок асфальта провалился на Международной улице в Москве. Очевидцы происшествия сразу сообщили о ЧП в коммунальные службы. По счастливой случайности машин рядом с провалом не оказалось.

Несколько домов затопило в ЖК «Тушино-2018» на Волоколамском шоссе в Москве. Жильцы вычерпывали воду ведрами. Вода залила лифтовые шахты, паркинг и кладовки, пострадали личные вещи жителей комплекса. Представители управляющей организации не реагировали более двух часов.

Коммунальные аварии Ремонтные работы Москва
14 февраля 2024, 10:53
Мужчина в Сургуте впал в кому после игры на компьютере
РИА «Новости»
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Житель Сургута 14 февраля впал в кому после того, как много часов провел за компьютером, играя в видеоигры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

В среду утром медикам поступил звонок от молодого человека, заявившего, что его отец потерял сознание. Оказалось, что мужчина до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Вскоре у него разболелась голова, началась рвота, сопровождавшаяся судорогами. Родственники не смогли привести его в чувства.

Вскоре глава семьи впал в кому, его отправили в реанимацию. Медики оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое. Пациенту пока не поставили точный диагноз.

Ранее в Выборге трехлетний мальчик перепутал лимонад и выпил водку вместо освежающего напитка. Ребенок впал в кому, его госпитализировали.

Больницы Мужчины
14 февраля 2024, 10:11
Школьники во Владивостоке застряли на дрейфующей льдине
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Несколько подростков 14 февраля застряли на отколовшейся льдине, которую уносит в сторону Японского моря. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

Школьники вышли на лед в акватории Спортивной гавани. В какой-то момент льдина откололась, поэтому они не смогли вернуться на берег.

Информация о дрейфующих на льдине подростках уже поступила в мэрию Владивостока. По данным издания, сотрудники экстренных служб уже готовятся к спасательной операции.

Ранее в центре Москвы с Малого Каменного моста упал мужчина , оказавшись на льдине. Сотрудники МЧС спасли человека. Аналогичный случай произошел в Подмосковье с двумя рыбаками, провалившимися под лед в акватории Иваньковского водохранилища.

Школьники Владивосток

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