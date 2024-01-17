17 января 2024, 09:50

Военный вертолет разбился в Киргизии

РИА «Новости»
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Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Киргизии. О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное госагентство «Кабар».

Журналисты «Кабар» при этом привели данные источников на предприятии «Кыргызаэронавигация».

По данным представителя этой организации, вертолет рухнул в 07:55 по московскому времени (10:55 по местному времени). Крушение произошло на авиабазе «Фрунзе-1» «О судьбе экипажа пока неизвестно. Дополнительно сообщим», - добавил собеседник «Кабар».

UPD: В пресс-службе Минобороны Киргизии РИА «Новости» заявили, что упавший вертолет принадлежал Силам воздушной обороны страны. Сейчас специалисты выясняют подробности катастрофы.

По предварительной информации, в результате крушения один человек погиб и восемь пострадали.

Авиация Киргизия
17 января 2024, 08:57
Свердловские полицейские накрыли цех по производству паленого алкоголя
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

По его словам, подпольное производство обнаружили в поселке Новокосулино-2.

«Сотрудники управления экономической безопасности и общественники сумели обезвредить очередной алкогольный цех. Всего изъяли около трех тысяч литров спирта, готовую продукцию, этикетки и бутылки. Решается вопрос о возбуждении дела», - написал общественник.

В декабре цех по производству контрафактного алкоголя также обнаружили в Тюменской области. Незаконный бизнес организовал житель Ханты-Мансийского автономного округа. К работам он привлек курьера и двух мигрантов. Полицейские изъяли порядка 19 тысяч готовых бутылок со спиртным и порядка двух тысяч литров этилового спирта.

МВД РФ Алкоголь Свердловская область
17 января 2024, 05:21
Волонтеры объявили розыск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» объявили поиск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщило региональное издание E1.ru.

«Пропала женщина, 45 лет, город Екатеринбург. С 15 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», - написано на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Информации о женщине слишком мало. Неизвестно, во что она была одета, куда могла уйти. В ее описании только говорится, что у женщины русые волосы, зеленые глаза и худощавое телосложение.

Ранее голый 10-летний мальчик пропал в Чите. Ребенок ушел из дома на улице Энергетиков поздним вечером 16 января. Его рост составляет 155–160 сантиметров, хрупкое телосложение темно-русые волосы и голубые глаза. Особая примета - шрам на пояснице около 15 сантиметров.

До этого во время новогодних праздников в Новосибирске начали поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома в футболке и тапочках в морозы.

Волонтеры Женщины Екатеринбург
17 января 2024, 03:39
Следователи проверят таксиста, не выпускавшего из машины 17-летнюю пассажирку
РИА «Новости»
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Следователи в Подмосковье начали проверку после того, как таксист около часа не выпускал из автомобиля несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По информации соцмедиа, водитель такси заблокировал двери машины и не выпускал 17-летнюю девушку, которая возвращалась из Ногинска в Электросталь.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

Также отметили, что дело находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина. Ему представят доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Помимо этого, глава ведомства поручил руководству СК по Московской области возбудить уголовное дело.

Ранее глава СК Бастрыкин поручил разобраться в конфликте таксиста и инвалида в Москве. Водитель такси набросился на другого участника движения, на машине которого был инвалидный знак. Он ударил по стеклу, требовал открыть дверь, оскорблял, а после швырнул в автомобиль бутылку. При этом, по словам пострадавшей, до этого она ехала по главной дороге, а таксист двигался по периферии на большой скорости.

Дети Мигранты Такси Следственный комитет России
17 января 2024, 01:55
«Шансов выжить нет». В Тюмени рабочего засосало в трубу на очистных сооружениях
РИА «Новости»
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Рабочего засосало в трубу на очистных сооружениях, когда он занимался ремонтными работами в гидротехническом резервуаре в микрорайоне Копытово в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«После чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», - сообщил собеседник агентства.

Спасатели продолжают поиск мужчины. Как отметил источник, «шансов выжить у работника нет».

На место происшествия прибыла полиция, устанавливается личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего.

Спасатели работают двумя группами. Они ищут погибшего рабочего в здании и на берегу озера Прорва, сообщило тюменское издание 72.RU.

Ранее Межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины на строительном объекте на Ленинградском шоссе в Москве. Он скончался на месте от травм, полученных в результате обрушения металлических конструкций.

Смертность Тюмень

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