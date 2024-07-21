21 июля 2024, 01:53

Военный утонул во время заплыва в озере в Ленобласти

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Военнослужащий утонул в озере Малые Толони в Лужском районе Ленинградской области. О гибели 50-летнего контрактника сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина, написала «Фонтанка».

«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти», - отметили в сообщении.

По данным издания, контрактник был из Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал на заводе. Другие подробности не приводились.

Ранее российские военные возвращались из зоны специальной военной операции в Чувашию на автомобиле.

Машина с бойцами СВО утонула в Воронежской области. В ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тела двух погибших.

В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед. Жертвой ЧП стала женщина-пассажир.

Ленинградская область Военные Мужчины
21 июля 2024, 00:56
Дипломаты проверят данные об отравлении россиян газом в Турции
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Генконсульство России в Анталье проведет проверку данных об отравлении сограждан в отеле в Турции. Об этом РИА «Новости» рассказали в диппредставительстве.

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Вопрос держится на повестке», - уточнили в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов написали об отравлении россиян неизвестным газом. Это произошло в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали и поставили капельницы.

По данным РБК , российские туристы отравились газом в отеле из-за сломавшегося бойлера. Пятерых россиян доставили в больницу.

Один из туристов в комментарии 360.ru уточнил, что с пострадавшими общалась местная полиция. Сейчас их уже выписали. После этого россиянам предоставили другие номера.

Турция Отели Россия Полиция
20 июля 2024, 22:26
Десятилетняя девочка пропала в Самаре
РИА «Новости»
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В Самаре 10-летняя девочка ушла из дома и не вернулась, ведутся поиски. Об этом сообщила пресс-служба МВД Самарской области.

«Двадцатого июля в 12:00 (11:00 по московскому времени) ушла из дома, расположенного на улице Ново-Вокзальный тупик, 12а, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - уточнило ведомство.

В полиции попросили всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом.

Поисками школьницы также занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своей странице во «ВКонтакте» они опубликовали приметы пропавшего ребенка. У девочки темно-каштановые волосы, карие глаза. Рост 146 сантиметров. На момент ухода из дома была одета в черные широкие бриджи, серый на бретелях топ и розовые резиновые тапочки.

Несколько дней назад в Тверской области обнаружили труп 16-летней девушки , которая ушла из дома 8 июля. Все это время подростка искали следователи, полицейские и волонтеры отряда «Сова».

Ранее на востоке Москве полицейские обнаружили двух голодных и одиноких детей в возрасте трех и пяти лет.

Дети Россия Школьники Полиция
20 июля 2024, 21:41
Поезд насмерть сбил мужчину на юге Москвы
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Поезд сбил человека на юге Москвы. Мужчина умер, лишившись головы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

ДТП произошло на Павелецком направлении Московской железной дороги в Даниловском районе Москвы. Мужчину сбил поезд. Его обнаружили на путях без признаков жизни.

«Отрезало голову. Мужчина взрослый», - уточнил источник.

На место происшествия направили наряд полиции, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Этой весной в Москве во время ссоры мужчину толкнул девушку под колеса поезда на станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро. Она не пострадала, ее спутники задержала полиция.

Ранее в районе Подольска образовалась огромная пробка на трассе М-2 из-за аварии грузовой «Газели» с легковым автомобилем. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. На место работают сотрудники полиции.

Смертность ДТП Мужчины Полиция Москва
20 июля 2024, 21:23
Крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде
РИА «Новости»
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Здание загорелось на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Кадры с места ЧП предоставила 360.ru местная жительница Дария Поленок.

По предварительной версии, возгорание произошло в арендуемом здании по производству мебели. Информации о погибших и пострадавших не было. Сейчас пожарные продолжают тушение здания.

Ранее мощный пожар произошел на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Никто не погиб.

Также возгорание тушили в частном доме в поселке Димара Выксунского округа Нижегородской области. На месте пожара обнаружили тела двух взрослых и ребенка.

Пожары МЧС РФ

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