Военный утонул во время заплыва в озере в Ленобласти

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«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти», - отметили в сообщении.

По данным издания, контрактник был из Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал на заводе. Другие подробности не приводились.

Ранее российские военные возвращались из зоны специальной военной операции в Чувашию на автомобиле.

Машина с бойцами СВО утонула в Воронежской области. В ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тела двух погибших.

В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед. Жертвой ЧП стала женщина-пассажир.