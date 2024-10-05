05 октября 2024, 15:04

Военный пригрозил открыть огонь из гранатомета по магазину в Москве

РИА «Новости»
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Житель Москвы угрожает обстрелять магазин из гранатомета. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина вызвал сотрудников полиции с просьбой проверить торговую точку «Авокадо» в Можайском районе на Рябиновой улице. Правоохранители прибыли, но москвич назвал их «коррумпированными» и пригрозил открыть огонь по магазину.

«Заявил, что если не проведут проверку магазина, возьмет гранатомет и выстрелит. Сообщил, что является военнослужащим», - рассказал источник.

Недалеко от магазина находится Ломоносовская школа.

Накануне пьяный москвич пригрозил устроить взрыв возле станции метро «Тимирязевская». Мужчину забрали врачи скорой помощи.

Военные Взрывы Магазины Москва
05 октября 2024, 12:34
Четверо детей отравились неизвестным веществом под Саратовом
РИА «Новости»
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В больницу города Вольска доставили четырех детей с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МВД по Саратовской области.

«В медицинское учреждение в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления неизвестным веществом поступили четыре ребенка вечером 4 октября. Проводится проверка», - заявили в ведомстве.

В Telegram-канале областной прокуратуры добавили, что предварительной причиной состояния детей является отравление лекарственными препаратами.

В Минздраве по региону ТАСС уточнили, что в состоянии средней степени тяжести пострадавших доставили в районную больницу.

«После осмотра принято решение о транспортировке одного ребенка в медицинское учреждение областного центра. Состояние всех детей сейчас стабильное. В условиях стационара им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

Ранее воспитанники спортивной школы в Якутии попали в больницу с отравлением.

Саратов Дети
04 октября 2024, 16:04
Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализовали
Пресс-служба МЧС
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Пожарные локализовали возгорание на складе с пропиленом в селе Бабяково Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушат пожар около 90 специалистов и 28 единиц техники. От огня удалось спасти второй склад и газовую станцию. Площадь возгорания - около двух тысяч квадратных метров.

Спасатели также опубликовали кадры с места происшествия.

Утром вражеские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Воронеже. Однако губернатор Александр Гусев заверил, что пожар не нанес объекту ущерба, и огонь быстро потушили.

В сентябре мощнейший пожар случился в Новой Усмани. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров склада с пропиленовой тарой. В тушении задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
04 октября 2024, 11:36
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
РИА «Новости»
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ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», - заявил он.

Бортников поблагодарил Комитет госбезопасности Белоруссии за помощь в расследовании.

В июне в Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил дело о покушении на начальника штаба воинской части. Автомобиль, на котором ехал офицер, неожиданно задымился и через некоторое время взорвался. Однако мужчина успел покинуть салон и не получил ранений.

Авиация Убийства ФСБ
04 октября 2024, 11:17
Боец ЧВК «Вагнер» обиделся на друга и избил его до слепоты арматурой и ножкой от стула
РИА «Новости»
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В Можайске боец ЧВК «Вагнер» Андрей Ш. обиделся на друга, потому что тот не пришел ремонтировать его дачу, и избил мужчину до слепоты. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Участник СВО получил ранение в ногу и получил медаль «За отвагу». Вернувшись домой, «вагнеровец» попросил соседей помочь ему по хозяйству из-за травмы. Те сделали цветник на даче, покупали продукты, алкоголь и пилили дрова.

Андрей также попросил друга седлать на даче навес. Он согласился, но на работы не вышел. Боец ЧВК «Вагнер» решил отомстить, пришел к нему с куском арматуры и ножкой от стула и начал избивать приятеля. Тот лежал на кровати и не понимал, что происходит.

Пострадавшего госпитализировали с повреждением глаз, зрение сохранить не удалось. Андрею дали четыре года колонии общего режима.

В Амурской области экс-боец ЧВК «Вагнер» и бомж не поделил женщину. Бездомный обнял сожительницу военного, за что получил нож в плечо. Он умер от потери крови.

Преступления Военные

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