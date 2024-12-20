20 декабря 2024, 07:21

Военный комиссариат подтвердил гибель 5 дезертиров при пожаре в Якутске

Freepik
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Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) подтвердил смерть пятерых дезертиров при пожаре в Якутске. Об этом сообщил оперштаб региона.

Пожар случился в изоляторе, где содержат военных, которые самовольно пытались оставить части. Семь человек пострадали из-за происшествия, пятеро погибли. Их личности устанавливают.

«По сообщению Военного комиссариата, причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы», - заявили в оперштабе.

Как отметил Telegram-канал Baza , пожар случился вечером накануне. Огонь быстро распространялся, пламя тушили три часа.

Ранее в штрафном изоляторе тюрьмы в Кабардино-Балкарской Республике осужденные устроили бунт. Они потребовали ослабить режим содержания и в качестве протеста подожгли матрасы в камерах.

Якутия Пожары Военные Протесты Тюрьмы
20 декабря 2024, 07:09
Лошадь загорелась на Триумфальных воротах на западе Москвы
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Утром 20 декабря на Триумфальных воротах в Москве загорелась инсталляция лошади. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на площади Победы. На место ЧП прибыли спасатели и зафиксировали открытое горение на площади в один квадратный метр. Причина происшествия выясняется.

Два дня назад колокольню Троице-Сергиевой лавры охватил пожар.

Пожары МЧС РФ Москва
20 декабря 2024, 04:15
В изоляторе для дезертиров в Якутии произошел смертельный пожар
РИА «Новости»
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В Якутске произошел пожар в изоляторе для военнослужащих. Пять человек погибли, еще семерым потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба оперштаба Республики Саха (Якутии).

«В ночь с 19 по 20 декабря в 02:00 по местному времени зафиксирован пожар в Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части», - сообщил представитель военного комиссариата.

Семь арестантов попали в больницу с отравлением дымом. Еще пятеро погибли, их личности устанавливаются. К месту происшествия выехали представители профильных служб, которым предстоит выяснить причину возгорания.

В Мичуринском муниципальном округе в Тамбовской области 19 декабря произошел крупный пожар из-за атаки беспилотником. Огнеборцы локализовали его на площади 105 квадратных метров.

Якутия Пожары Военные СИЗО
20 декабря 2024, 04:08
Собака напала на школьницу в Челябинске
Freepik
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В Челябинске собака покусала 10-летнюю девочку, которая проходила мимо стоянки на пути из школы домой. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на мать ребенка.

По словам женщины, все произошло на улице Агалакова, недалеко от школы № 51. Ее дочь шла по тротуару, причем никак не привлекала внимание собак, не махала руками.

«Но собака все-таки выбежала и набросилась на нее, укусила за ногу, порвала колготки», - уточнила она.

Ребенка спасли двое мужчин, отпугнувшие пса. Девочке придется пройти курс прививок от бешенства.

Женщина пояснила, что есть еще один путь - пройти около гаражей, но там намного больше собак. По этой причине она запретила дочери там ходить. По ее словам, на стоянке живут несколько агрессивных псов, которых служба отлова не забирает. Местные жители не раз жаловались, что собаки выбегали и нападали на прохожих.

Ранее дерматовенеролог Роман Иванов предупредил, что лекарства от бешенства не существует, поэтому обезопасить себя можно только за счет прививки.

Дети Челябинская область Школы Собаки Челябинск
19 декабря 2024, 21:50
Студент устроил салют в банке в Балашихе по заданию украинских кураторов
Телеканал «360»
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Парень поджег установку из 49 залпов салюта в отделении банка в Балашихе. После задержания он признался, что действовал по заданию украинских кураторов, сообщил источник 360.ru.

Судя по кадрам, юноша покойно зашел в помещение, в этот момент у него в руках была установку салюта. Парень ее поджег и поспешил уйти, его попытался остановить один из сотрудников банка.

В результате запуска салюта произошло возгорание, его быстро потушили. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого, им оказался 19-летний парень. Жителя Балашихи задержали.

Выяснилось, что молодой человек является студентом Московского политехнического университета. Сейчас он находится в академическом отпуске. Постоянного места работы у него нет.

По словам юноши, с ним связались «сотрудники ФСБ» с Украины. По их указанию он совершил поджог в отделении банка. Также студент перечислил западным кураторам 600 тысяч рублей.

В ноябре в Санкт-Петербурге задержали диверсанта , пытавшегося поджечь авиатехнику. Украинских кураторы пообещали ему денежное вознаграждение.

Банки Балашиха Студенты

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