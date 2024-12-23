23 декабря 2024, 16:23

Военный из Бурятии сбежал из части ради встречи с родными и покончил с собой

РИА «Новости»
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Военнослужащий из Бурятии по имени Владимир сбежал из части, чтобы увидеть близких на Новый год. Затем мужчина покончил с собой, сообщил Telegram-канал Baza.

Тело 33-летнего военного обнаружили в доме его тети в селе Тунка. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой извинился перед родственниками за «такой слабый поступок».

«Я очень устал, я больше не смогу держать все в себе. Уходил в самоволку, потому что хотел увидеть вас. Прощайте, не ругайте меня и не осуждайте», - говорилось в послании погибшего.

По информации источника канала, около недели назад мужчина покинул свою танковую бригаду. Военного разыскивали за самовольное оставление части. У него остались двое детей.

На прошлой неделе осужденный поджигатель ростовской мэрии Роман Шведов покончил с собой в следственном изоляторе. Это произошло после оглашения приговора.

Военные Бурятия
23 декабря 2024, 14:41
«Ты че, кофе любишь сильно?» В Балашихе женщина разгромила кофейню
Телеканал «360»
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Женщина устроила погром в одной из кофеен в Балашихе. Сотрудник заведения рассказал 360.ru, что она наведалась еще в несколько мест и устроила скандал там.

«Она же устроила погром по всему району, это не только у нас. Она устроила погром в детском центре, пыталась конфликтовать в других местах с посетителями. Не знаю, местная или не местная», - отметил он.

По словам собеседника 360.ru, женщину он раньше не видел. Перед тем как устроить погром, она заявила: «Ты че, кофе любишь сильно?» Что ее мотивировало - неизвестно. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Ранее пьяный петербуржец устроил в магазине погром и уснул на шелковых платьях. Мужчина испортил дизайнерскую коллекцию одежды. Примерная сумма ущерба - 600 тысяч рублей.

Кофе Скандалы Женщины Балашиха
23 декабря 2024, 11:50
Российские туристы пожаловались на атаки неизвестных насекомых на Пхукете
Unsplash
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Неизвестные насекомые атакуют в Таиланде российских туристов. У людей появляются странные пятна на руках, а местные врачи не могут определить, что это, сообщил Telegram-канал Shot.

Неделю назад одна из туристок приехала на Пхукет вместе с дочкой и мужем. Через пару дней они заметили на руках странные красные пятна. Сначала женщина подумала, что это следы от планктона, и решила пару дней не ходить на море. У ее супруга никаких пятен не было.

Однако двухдневное пребывание вдали от моря не помогло - странные воспаления продолжали появляться. Тайские врачи пока не могут точно определить, что это за укусы. Женщина предполагает, что насекомые могли залететь в номер через балкон.

После возвращения домой семья обратится к российским специалистам для диагностики и лечения.

Ранее на турецких курортах началась вспышка заболеваемости вирусом Коксаки. Россияне рассказывали, что у них отслаивались ногти и кожа. Роспотребнадзор открыл горячую линию.

После вирус Коксаки добрался минимум до девяти регионов России. К симптомам заболевания относятся: жидкий стул, сыпь, боль в горле, насморк, кашель и повышение температуры. Некоторые туристы, вернувшиеся с курортов Турции, жаловались на тошноту и лихорадку.

Врачи Таиланд Насекомые
23 декабря 2024, 11:25
Появилось фото с места столкновения автобуса и маршрутки в Москве
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В Сети появилось фото с места столкновения маршрутки и автобуса в Ясеневе. Снимок опубликовала пресс-служба прокуратуры Москвы.

На кадрах видно, что маршрутное такси врезалось в автобус.

«По предварительным данным, водитель маршрутного такси частного перевозчика допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом», - уточнили в пресс-службе.

Водитель маршрутки и пассажиры получили травмы. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

Авария произошла на Профсоюзной улице 23 декабря. Всего пострадали пять человек. Одного из пассажиров госпитализировали в Коммунарку , другого - в ГКБ № 13. Сотрудники ГУ МЧС по столице ликвидировали последствия ДТП.

Фото ДТП Автобусы Москва
23 декабря 2024, 11:02
Азовки начали массово выбрасываться на берег после разлива мазута в Краснодарском крае
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После разлива мазута из-за столкновения танкеров в Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов на берег. Об этом сообщили в научно-экологическом центре «Дельфа».

«Выброс считается массовым при условии, когда минимум двух китообразных (не пара мать детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки!» - указали специалисты.

В центре назвали ситуацию чрезвычайно тревожной и отметили, что у двух обнаруженных на побережье самок выявили кровь и пену в горле и дыхательных путях.

Чтобы установить причину смерти, специалисты отобрали пробы. Планируется провести вскрытие. Не исключено, что китообразные погибли из-за острой интоксикации парами мазута или отравленной рыбой, инфекции или внутренних травм и контузии.

Ранее стало известно, что очевидцы обнаружили на пляже Алексино в Новороссийске восемь свежих тел азовок.

Нефть Животные Экология Крушение танкеров в Керченском проливе

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