Военные начали работу по уничтожению воздушных целей в Крыму

Читайте нас в:

Глава города обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие. Севастопольцам также следует соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, подчеркнул Развожаев.

«Главное - не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», - добавил он.

Днем 30 октября средства противовоздушной обороны сбили в Крыму восемь крылатых ракет ВСУ Storm Shadow. Вечером 22 октября в Херсонской области перехватили три украинских снаряда , выпущенных со стороны ВСУ по объектам на российском полуострове.