12 марта 2024, 17:41

Военные летчики из Тверской области погибли при крушении Ил-76 под Иваново

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Правительство Тверской области сообщило, что при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 погибли тверские летчики. Глава региона Игорь Руденя выразил соболезнования родным погибших.

«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле», - отметил губернатор.

Руденя поручил властям Тверской области оказать помощь семьям погибших военнослужащих. До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в числе погибших были оренбургские летчики.

Очевидец крушения Ил-76 заявил, что видел, как горело топливо. По его словам, от обломков самолета шел темный дым.

Военные Самолеты
12 марта 2024, 16:37
Саратовский водитель пнул подростка и выгнал его из автобуса
Читайте нас в: Google Новости
В Саратовской области водитель автобуса пнул подростка и вытолкнул его из салона. Действиями мужчины уже заинтересовали в региональном СК и прокуратуре.

Конфликт между водителем и 17-летним молодым человеком произошел в Балашове 11 марта. По данным прокуратуры Саратовской области , подросток не смог оплатить проезд.

«Примерно в 17:00 <…> на остановке „Горная“ водитель автобуса маршрута № 9 высадил 17-летнего подростка за то, что тот не смог расплатиться за проезд, после чего толкал его и нанес удар ногой», - уточнили в надзорном ведомстве.

Личности водителя и юноши уже установили. Прокуратура начала проверку, по результатам которой примут решение о мерах реагирования. Инициировали ее и в Следственном комитете.

«В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о возможных неправомерных действиях водителя пассажирского автобуса», - отметили в пресс-службе саратовского СК.

Следователи подчеркнули, что расплатиться транспортной картой подросток не сумел, поскольку не сработал терминал.

В конце феврале шестиклассника выгнали из рейсового автобуса , поскольку у ребенка не было справки из учебного заведения о праве на льготный проезд.

Дети Автобусы Водители
12 марта 2024, 15:32
Место крушения Ил-76 в Ивановской области сняли на видео
Читайте нас в: Google Новости
Самолет Ил-76 12 марта потерпел крушение в Ивановской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП. На кадрах можно заметить дым и сотрудников экстренных служб.

В пресс-службе Минобороны заявили, что авария произошла в момент взлета. Причиной катастрофы, по предварительной информации, стало возгорание одного из двигателей.

На борту Ил-76 находились 15 человек : восемь членов экипажа и семь пассажиров. Расследованием причин ЧП займутся специалисты комиссии Главного командования ВКС России.

«Известия» публиковали снимки с места крушения самолета. Очевидцы делились видео , на котором Ил-76 с горящим крылом быстро снижался.

Катастрофы Видео Самолеты Россия
12 марта 2024, 15:12
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области ликвидировали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар на установке по переработке нефти в Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Возгорание ликвидировали», - указал он.

По словам губернатора, Роспотребнадзор не установил в воздухе в районе жилых домов превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Глеб Никитин поблагодарил всех специалистов за оперативную и слаженную работу.

К ликвидации огня привлекали пожарный поезд Горьковской железной дороги. Это не помешало движению транспорта.

Возгорание началось ранним утром 12 марта. Как сообщал Telegram-канал «112», причиной ЧП послужила атака беспилотника. Из-за дрона повреждения получил завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» , находящийся в Кстове. Беспилотник попал в установку перегонки нефти. Огонь ликвидировали до полудня.

Пожары Роспотребнадзор Нефть Переработка
12 марта 2024, 14:54
Обыски у художников и активистов прошли по всей России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России у художников и активистов прошли массовые обыски, которые, предположительно, связаны с уголовным делом против основателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*, подозреваемого в госизмене. Об этом рассказал Telegram-канал «Сетевые свободы».

«Как минимум часть обысков санкционированы Лефортовским судом Москвы по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации», - говорится в сообщении.

По информации канала, обыски коснулись художницы Катрин Ненашевой и исполнительницы Наташи Четверио, участников арт-группы «Явь», участниц Pussy Riot Маргариты Коноваловой, более известной как Рита Флорес, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой. Кроме того, авторы публикации утверждают, что знакомую художника Philippenzo увезли из квартиры в Москве, а также художника Илью Мозги из Екатеринбурга после обыска отправили на допрос.

«Проснулись от громкого и долгого стука в дверь. На вопрос, кто это, мужской голос ответил: „ФСБ“», - поделилась в своем Telegram-канале Четверио.

Позже «Сетевые свободы» уточнили, что в Москве после обыска задержали художника Илью Холтова, а в Санкт-Петербурге - участницу «Партии мертвых» Кристину Бубенцову. Более того, в Нижнем Новгороде в полицию забрали художника Андрея Оленева. Также обыски прошли у матери Верзилова*.

Сообщения об обысках и задержаниях продолжают приходить и из других городов.

Ранее Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову * по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

* Признаны в России СМИ-иноагентами.

В России у художников и активистов прошли массовые обыски, которые, предположительно, связаны с уголовным делом против основателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*, подозреваемого в госизмене. Об этом рассказал Telegram-канал « Сетевые свободы ».

Уголовное дело Художники Россия

Новости по теме