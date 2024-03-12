Военные летчики из Тверской области погибли при крушении Ил-76 под Иваново

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«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле», - отметил губернатор.

Руденя поручил властям Тверской области оказать помощь семьям погибших военнослужащих. До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в числе погибших были оренбургские летчики.

Очевидец крушения Ил-76 заявил, что видел, как горело топливо. По его словам, от обломков самолета шел темный дым.