16 апреля 2024, 08:41

Военного в Томске отправили на семь лет в колонию за двойную самоволку

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В Томском гарнизонном военном суде вынесли приговор военнослужащему Дмитрию Лаптеву за самовольное оставление места службы. Мужчина получил наказание в виде семи лет колонии, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, военный, решив отдохнуть от службы, 18 мая прошлого года без уважительных причин не вернулся вовремя из отпуска в часть. Сотрудники полиции нашли Лаптева 28 мая.

В сентябре мужчина вновь ушел в самоволку. Он уехал по своим делам в город Ленинск-Кузнецкий. Представитель воинской части разыскал Лаптева 11 декабря.

В результате за двойную самоволку суд приговорил военного к семи годам колонии общего режима.

Ранее в Забайкалье военнослужащего осудили за пьяное вождение. Ему назначили штраф в размере 210 тысяч рублей, лишили прав на два года и конфисковали автомобиль.

Суд Военные Приговоры
16 апреля 2024, 09:06
Более 400 приусадебных участков за ночь затопило в Бурятии
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В Прибайкальском районе Бурятии из-за паводка затопило 420 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 20 взрослых и троих детей, сообщило РИА «Новости».

В региональном главке МЧС уточнили агентству, что спасатели получили информацию о затопленных улицах в садоводческом товариществе «Колос», расположенном в Прибайкальском районе, в 00:50.

Проверив территорию на рассвете, специалисты установили, что на утро вторника частично под водой оказались 420 приусадебных участков. Из зоны подтопления удалось вывезти более 20 человек, включая детей.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Telegram-канале сообщил, что вода добралась до микрорайона Мостовой, затопило один дом. Спасатели помогают местным жителям вынести вещи из домов.

Ранее в Тюменской области река Ишим поднялась до критической отметки. Власти объявили об экстренной эвакуации.

Паводки Бурятия
16 апреля 2024, 02:11
Бывший генпрокурор России обнаружил сына мертвым в московской квартире
Unsplash
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Бывший генпрокурор России Валентин Степанков обнаружил своего сына мертвым в квартире на Дубининской улице в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, следов насилия на теле не обнаружили. Денис Степанков скончался на 48 году жизни.

Ранее советский и российский актер театра и телевидения Евгений Шершнев ушел из жизни в возрасте 75 лет. Предположительно, актер в последние годы сильно болел. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. С середины 1990-х актер сменил род деятельности и начал заниматься мелким бизнесом. Позже он возглавил фирму, связанную с установкой памятников и монументов.

Прокуратура РФ Россия
15 апреля 2024, 23:52
Водитель в Саратове попытался задавить участников массовой драки
РИА «Новости»
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В Саратове задержали водителя автомобиля, который попытался задавить участников массовой драки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло на проспекте Столыпина. Задержанному предъявили подозрение в покушении на убийство общеопасным способом. Мужчина на автомобиле Lada Priora совершил наезд на участников противодействующей стороны. Меру пресечения фигуранту определит суд.

Ранее легковушка сбила перебегавшую проезжую часть женщину в Санкт-Петербурге. После этого на нее наехал другой автомобиль.

Водитель автомобиля Honda сбил женщину и собаку, когда те вышли на утреннюю прогулку в Петербурге. После столкновения мужчина скрылся с места аварии. Петербурженка получила травмы, ее пес не выжил.

Саратов Драки Водители
15 апреля 2024, 23:35
Цель — адреналин. Подросток-зацепер доехал из Москвы до Петербурга между вагонами
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который доехал на высокоскоростном поезде из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина», - отметили в сообщении ведомства.

Юношу поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На родителей составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Ранее на Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская. Неизвестного обнаружили на крыше вагона. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения электричества, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.

Санкт-Петербург МВД РФ Поезда Москва

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