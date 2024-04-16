Военного в Томске отправили на семь лет в колонию за двойную самоволку

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По данным следствия, военный, решив отдохнуть от службы, 18 мая прошлого года без уважительных причин не вернулся вовремя из отпуска в часть. Сотрудники полиции нашли Лаптева 28 мая.

В сентябре мужчина вновь ушел в самоволку. Он уехал по своим делам в город Ленинск-Кузнецкий. Представитель воинской части разыскал Лаптева 11 декабря.

В результате за двойную самоволку суд приговорил военного к семи годам колонии общего режима.

Ранее в Забайкалье военнослужащего осудили за пьяное вождение. Ему назначили штраф в размере 210 тысяч рублей, лишили прав на два года и конфисковали автомобиль.