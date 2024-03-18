Военного из Читы отправили на год в колонию за опоздание на службу

«Читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Евгению Кошечкину», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что военный 1 октября прошлого года не явился в установленный срок на службу. Кошечкин приехал в пункт отбора на военную службу 20 октября, оттуда он отправился в воинскую часть.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от службы, он проведет год в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее суд приговорил российского военного к шести годам колонии за самоволку. Военнослужащий самовольно оставил службу, чтобы провести время с семьей.