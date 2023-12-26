26 декабря 2023, 23:52

Военное следствие задержало в Москве иностранцев с российскими паспортами

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники Следственного комитета России задержали в Москве шестерых иностранцев, которые не встали на воинский учет, несмотря на наличие гражданства РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», - рассказали авторы материала.

По данным источника, переселенцев задержали в Юго-Восточном округе Москвы в районе рынка «Садовод». Сейчас военное следствие продолжает работу по выявлению иностранцев с приобретенным российским гражданством, но по каким-то причинам не оформивших воинскую регистрацию.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что процедуру получения российского гражданства в Северной столице совместили с постановкой лиц на воинский учет. Паспорта РФ получили 11 мужчин, которые приехали из ближнего зарубежья. Они принесли присягу во время торжественной церемонии, на которой им вручили повестки о постановке на воинский учет.

Паспорта Следственный комитет России Москва 2023
26 декабря 2023, 20:17
Семь человек попали в больницу после взрыва газовых баллонов в Ставрополе
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Газовые баллоны взорвались в доме на улице Серова в Ставрополе, в больницу попали семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.

После взрыва в пекарне на первом этаже двухэтажного здания начался пожар, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

«В здании выбиты стекла, повреждена кровля. Все экстренные службы на месте, госпитализированы семь человек, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил Ульянченко.

Глава города отметил, что жертв нет. Пожар уже потушили, специалисты обследуют здание.

На юго-западе Москвы произошел пожар в торговом центре. Загорелся кондиционер на первом этаже здания. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали, сообщений о пострадавших и погибших не поступало.

Пожары Взрывы
26 декабря 2023, 20:08
Жители Ейска услышали звуки взрывов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Звуки взрывов услышали жители Ейска. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Взрывы
26 декабря 2023, 18:59
Мужчину с четырьмя килограммами наркотиков задержали на западе Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Западном округе Москвы сотрудники полиции остановили местного жителя, у которого во время досмотра нашли запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что патрульные увидели у дома на проспекте Вернадского мужчину. Его поведение показалось подозрительным, так как, заметив полицейских, он попытался убежать. Однако его быстро задержали.

Во время досмотра у 50-летнего жителя нашли три свертка с белым порошком. После этого обыск провели у него дома и обнаружили еще пять пакетов с порошком, общая масса которых превысила четыре килограмма. Кроме того, нашли весы и посуду со следами неизвестного вещества.

Позже экспертиза установила, что в изъятых пакетах был наркотик N-метилэфедрон. Правоохранители также выяснили, что подозреваемый планировал продавать запрещенные вещества в Москве. Мужчине предъявили обвинение и отправили в изолятор на время следствия.

На днях в гараже, расположенном на улице Головачева в Москве, сотрудники полиции также обнаружили наркоцех. Злоумышленники изготавливали там запрещенные синтетические вещества.

Наркотики Москва 2023
26 декабря 2023, 18:37
Сотрудника московской ДПС уволили за досмотр пассажирки такси «до трусов»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Инспектора московской дорожно-постовой службы, который домогался пассажирки такси во время досмотра, уволили после скандала. Об этом сообщил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в своем Telegram-канале.

В октябре инспектор ГИБДД остановил такси возле Рижского вокзала во время дорожного рейда. Он произвел грубый досмотр пассажирки. В поисках запрещенных веществ полицейский залез девушке в трусы и просил поднять лифчик.

«Я в моменте растерялась и не знала, как поступить, на самом деле. Он сказал, что уже находил в трусах девушки наркотики. <…> Значит, он по всем трусам лазит, не только по моим», - рассказала пострадавшая.

Инцидент зафиксировал на видео водитель такси. При попытке сотрудников ДПС надавить на него и потребовать удалить запись, таксист заявил о своих правах и уехал вместе с девушкой с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру, однако решение об увольнении сотрудника ГИБДД приняли лишь после вмешательства главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.

По словам Шумского, инспектор ДПС в данном случае превысил свои полномочия, так как досмотр должен был осуществлять сотрудник того же пола, что и досматриваемый, в присутствии свидетелей и с оформлением соответствующего протокола. Подобное нарушение может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, который расширяет полномочия полиции. Теперь они смогут проникать в жилье для задержания, а также вскрывать машины.

ГИБДД Москва 2023

Новости по теме