Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», - уточнили в министерстве.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. По информации ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», 27 ноября в горных и предгорных районах республики ожидается сильный ветер со скоростью 30-32 метра в секунду, есть опасность схода лавин. Накануне, 26 ноября, Военно-Грузинскую дорогу также перекрывали из-за опасности.

Непогода 27 ноября также разыгралась в Крыму: из-за сильного ветра и подтоплений эвакуировали 311 жителей республики.

Четыре человека пострадали , один пропал без вести. На полуострове ввели режим ЧС. Ранее в распоряжении «360» оказались кадры последствий шторма в одном из крымских поселков с обломками зданий и поврежденной дорогой.