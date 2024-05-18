Военная полиция прибыла на территорию академии связи в Петербурге

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По информации агентства, у академии стоит пожарная спецтехника, территорию вокруг оцепили. Очевидец рассказал, что услышал вечером сирены скорой помощи и увидел реанимобили на территории академии.

«Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал», - рассказал РИА Новости очевидец.

Причиной взрыва на территории академии на улице Обручевых стала самопроизвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Информация о громком хлопке поступила в дежурную службу около 20:00.