Военкор Поддубный вышел на связь после тяжелого ранения
Военный корреспондент Евгений Поддубный вышел на связь из курской больницы. Обращение журналиста в своем Telegram-канале опубликовал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», - сказал Поддубный в аудиосообщении, которое обнародовал Смирнов.
По словам врио губернатора Курской области, местные врачи стабилизировали состояние военкора. После этого его отправили в Москву для дальнейшего лечения. Смирнов пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.