Военкор Поддубный вышел на связь после тяжелого ранения

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», - сказал Поддубный в аудиосообщении, которое обнародовал Смирнов.

По словам врио губернатора Курской области, местные врачи стабилизировали состояние военкора. После этого его отправили в Москву для дальнейшего лечения. Смирнов пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.