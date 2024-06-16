Водолазы обнаружили в Финском заливе тело экс-главы Красного Села

В МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили, что останки, предположительно, принадлежат Колошинскому. Тело вытащили из Финского залива в районе дамбы в ночь на 16 июня. Труп передали в полицию на опознание.

По информации издания, экс-глава Красного Села пропал 13 июня. Он уехал на рыбалку в Кронштадт и перестал выходить на связь. Сын Колошинского нашел в заливе пустую лодку отца. Сразу после этого к поиску подключились водолазы.

Ранее куратор по региональному развитию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Сергей Клецин рассказал, что нужно делать при пропаже ребенка. Он призвал не терять время и обращаться в полицию и к поисковикам. Если ребенок вернется сам, никаких штрафов за обращение в МВД не будет, подчеркнул он.