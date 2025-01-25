Водолазы МЧС собрали более 1 400 килограммов мазута со дна в районе Витязево

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Спасатели обследовали порядка пяти тысяч квадратных километров акватории Черного моря и задействовали 26 судов.

«Водолазными группами МЧС России собраны нефтепродукты в районе причала Витязево. Со дна собрано более 1 400 килограммов мазута», - рассказали в пресс-службе.

Для расчистки побережье от мелких фракций нефтепродуктов сотрудники МЧС просеивали загрязненный грунт на месте. Они собрали более 173 тысяч тонн песка.

В Краснодарском крае зафиксировали незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С побережья вывезли свыше 172 тысяч тонн загрязненного грунта.

На временную площадку поступили примерно 134 тысячи тонн песка с мазутом, а на полигоны для сбора и утилизации - более 38 тысяч тонн.

В связи с разливом нефтепродуктов в Севастополе объявили режим ЧС федерального характера. Этот шаг поможет привлечь дополнительные силы к устранению последствий утечки мазута.