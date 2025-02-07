Водолазы МЧС нашли утонувших на Байкале рыбаков. Тела были на глубине 7 метров

Рыбаков вытащили из воды в районе бурятского села Максимиха. Неподалеку от них затонул автомобиль.

«В трех метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков», - отметили в пресс-службе.

В МЧС предположили, что мужчины эвакуировались из провалившегося под лед автомобиля, но выбраться из заледеневшего озера они не успели.

Ранее машина с водителем и пассажиром ушла под лед на Аргазинском водохранилище Челябинской области. Оба мужчины успели выбраться из салона «Нивы» и добраться до берега.

В МЧС призвали двигаться по льду на транспорте только на специальных переправах. По информации ведомства, при выходе на лед в других случаях водители подвергают себя и пассажиров неоправданному риску.