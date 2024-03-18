18 марта 2024, 17:12

Водителя зажало в кабине после аварии на ЕКАД

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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что фуры столкнулись на 46-м километре ЕКАД в Железнодорожном районе. Предположительно, водитель Schmitz ехал со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта и врезался в Sitrak.

В результате аварии водителя Schmitz зажало в кабине. Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего и передали медикам.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии. После случившегося началась проверка.

В Екатеринбурге на пересечении улиц Грибоедова и Пархоменко случилась авария. Нетрезвый водитель за рулем Honda не остановился на запрещенный сигнал светофора и врезался в Toyota Land Cruiser Prado.

ДТП Екатеринбург
18 марта 2024, 17:38
Москвич подобрал конверт с валютой на 780 тысяч рублей и подпал под следствие
РИА «Новости»
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В центре Москвы местный житель подобрал чужой конверт с деньгами. Против него возбудили уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, на улице Сивцев Вражек прохожил обронил конверт с валютой на сумму более 780 тысяч рублей. Проезжающий мимо автомобилист, заметив это, остановился и присвоил деньги себе. Владелец конверта обнаружил потерю и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Правоохранителям удалось задержать 41-летнего подозреваемого в Измайловском проезде. Похищенную валюту изъяли у мужчины, вскоре деньги передадут законному владельцу.

Автомобилиста отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии по уголовной статье о краже.

На Малой Пироговской улице в Москве прохожий помешал злоумышленнику украсть 46 миллионов рублей из припаркованной машины. Подозреваемого задержали и отправили на время следствия в изолятор.

Кражи Москва
18 марта 2024, 16:37
Житель Гомеля затащил коня на второй этаж многоквартирного дома
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Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома. Он хотел сделать сюрприз двухлетнему сыну, сообщило УВД Гомельского облисполкома в Telegram-канале.

Правоохранители уже посетили семью местного жителя.

«Выяснилось, что правдами-неправдами скакуна все же смогли поднять на второй этаж, но в квартиру он так и не попал», - отметили в УВД.

Мужчина уже получил нагоняй от супруги, из-за чего ему пришлось увести коня. В результате «циркового представления» могли пострадать и животные, и люди, напомнил правоохранители.

Похожая история произошла в Кемеровской области. Местный житель во время ссоры с супругой прибыль ночью в квартиру многоэтажки верхом на коне , чтобы извиниться перед женой. В подъезде остались кучи навоза.

Затея с примирением не удалась, и мужчина снова поссорился с женщиной. Лошадь вывели из здания, но жильцы массово пожаловались в управляющую компанию.

Белоруссия Животные Мужчины
18 марта 2024, 16:32
Женщина подкурила от Вечного огня в Краснодаре и подожгла венок
Пресс-служба МВД
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Жительница Майкопа подпала под уголовное дело в Краснодаре за то, что подкурила от Вечного огня и бросила туда венок, находившийся на мемориале. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу.

Венок загорелся, звезда мемориального комплекса «Вечный огонь» на Северной улице оплавилась. Полицейские немедленно прибыли на место и задержали 47-летнюю подозреваемую.

Судя по внешним признакам, она была пьяна. Приезжую доставили в отдел. В отношении нее возбудили дело по статье об уничтожении или повреждение объектов культурного наследия. Максимальная санкция по этой статье предполагает лишение свободы на три года. Расследование продолжается.

В Невинномысске трое россиян 1 марта пытались ногами сбить пламя с Вечного огня. Их приятель снимал все на камеру. Одного из подозреваемых задержали, остальных объявили в розыск. После случившегося возбудили дело о реабилитации нацизма.

Уголовное дело Краснодар Полиция
18 марта 2024, 15:41
Украшения на 4 млн рублей нашли у пассажирки в Шереметьево
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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажирки незадекларированные ювелирные изделия, стоимость которых превысила 4,2 миллиона рублей. Нарушительница прилетела в Москву из Катара, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инспекторы остановили 34-летнюю женщину, когда та проходила через «зеленый» коридор. В ее сумке нашли кольцо Cartier с чеком из Сиднея, в котором указана цена за украшение в размере 235 тысяч рублей. Также в багаже пассажирки обнаружили часы Ulysse Nardin.

Женщина уточнила, что купила часы в российском ломбарде меньше чем за 10 тысяч евро. Во время вылета из РФ она не стала декларировать их. Когда она вернулась в страну, то не смогла предъявить пассажирскую таможенную декларацию.

Эксперты установили, что часы не новые, но их рыночная стоимость может превышать 40 тысяч евро. Против нарушительницы возбудили уголовное дело о недекларировании товаров.

Ранее шереметьевские таможенники выявили ввоз товаров из Китая с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 12 миллионов рублей. Преступная группа состояла их четырех россиян.

Контрабанда Аэропорт Шереметьево

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