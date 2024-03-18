Водителя зажало в кабине после аварии на ЕКАД

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В ведомстве уточнили, что фуры столкнулись на 46-м километре ЕКАД в Железнодорожном районе. Предположительно, водитель Schmitz ехал со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта и врезался в Sitrak.

В результате аварии водителя Schmitz зажало в кабине. Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего и передали медикам.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии. После случившегося началась проверка.

В Екатеринбурге на пересечении улиц Грибоедова и Пархоменко случилась авария. Нетрезвый водитель за рулем Honda не остановился на запрещенный сигнал светофора и врезался в Toyota Land Cruiser Prado.