Водителя зажало в кабине после аварии на ЕКАД
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что фуры столкнулись на 46-м километре ЕКАД в Железнодорожном районе. Предположительно, водитель Schmitz ехал со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта и врезался в Sitrak.
В результате аварии водителя Schmitz зажало в кабине. Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего и передали медикам.
Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии. После случившегося началась проверка.
В Екатеринбурге на пересечении улиц Грибоедова и Пархоменко случилась авария. Нетрезвый водитель за рулем Honda не остановился на запрещенный сигнал светофора и врезался в Toyota Land Cruiser Prado.