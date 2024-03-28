Водителя водовоза, врезавшегося в лайнер в Домодедово, парализовало за рулем

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Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи заявили, что он находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла в среду, 27 марта, когда понадобилось перед вылетом заправить борт воздушного судна Airbus A380 компании Emirates питьевой водой. В момент парковки водитель задел фюзеляж самолета. Пассажиров на борту еще не было. Рейс пришлось отменить.

Следователи уже организовали доследственную проверку по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.

Поврежденное воздушное судно уже осмотрели. Сейчас выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшей аварии, а также устанавливается причиненный ущерб.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по причине технической неисправности.