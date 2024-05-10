Водителя рухнувшего в Мойку автобуса вызвали на работу после 20-часовой смены

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Женщина пояснила, что муж пришел домой около 02:00, отработав с пяти часов утра, а уже в 07:30 его разбудили и велели снова выходить на рейс.

При этом на плохое самочувствие он не жаловался, добавила собеседница канала, не исключив вместе с тем, что на его состоянии могла сказаться усталость.

Автобус упал в Мойку днем 10 мая, пробив ограждения Поцелуева моста. МЧС ранее подтвердило гибель трех человек. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти.

Источник 360.ru сообщил о семи погибших. Официально эту информацию пока не подтвердили.

По факту происшествия уже возбудили уголовное дело. В МВД заявили, что водитель задержан.