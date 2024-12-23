Водителя перевернувшейся на МКАД фуры с водкой увезли на скорой

Авария произошла в районе Ясенево. Грузовая машина сильно ударилась, влетев в отбойник, ее развернуло и опрокинуло на бок. Водитель пострадал, его отправили в больницу на скорой.

Три полосы движения на МКАДе перекрыли из-за случившегося. Образовалась большая пробка.

Ранее фура с мандаринами перевернулась в Сочи. По данным источника 360.ru, у грузовой машины отказали тормоза и она врезалась в «Газель» и две иномарки. После случившегося дорогу засыпало раздавленными фруктами.

В октябре смертельное ДТП с участием фуры и «Газели» случилось в Волгоградской области. По предварительным данным, обе машины столкнулись. От удара «Газаль» перевернулась, ее водитель погиб.