Водителя Maserati, снесшего остановку и двух детей в Можайске, задержали

После смертельного ДТП возбудили уголовного дела. Задержанный водитель пока проходит по нему в качестве подозреваемого. Известно, что ему 27 лет.

В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел. Пока специалисты продолжают осмотр места ЧП и уже назначили несколько судебных экспертиз, в том числе автотехническую.

По предварительным данным, водитель гнал по трассе на большой скорости. По неустановленной пока причине он потерял управление и влетел в остановку. Там в этот момент стояли два мальчика. Один из них от полученных травм погиб на месте.

Пострадавшему ребенку 10 лет, его доставили в больницу. Мальчик находится в реанимации.