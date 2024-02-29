Водителя маршрутки обвинили в ДТП с пятью пострадавшими в Новосибирске
В Октябрьском районе Новосибирска маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали пять человек. Началась проверка, сообщила прокуратура Новосибирской области.
«Установлено, что 28 февраля водитель пассажирской маршрутной газели № 44, двигаясь по улице Никитина, нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил столкновение с другим автомобилем», - сообщила пресс-служба.
Пострадали пять пассажиров, их увезли в больницу. Надзорное ведомство проверит работу компании «Сибирь Экспресс» на предмет соблюдения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения.
Доследственную проверку устроил СУ СКР по Новосибирской области. По информации ведомства, жизни пассажиров вне опасности.
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