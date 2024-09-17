17 сентября 2024, 10:45

Водителя каршеринга задержали в Москве после смертельного ДТП с детьми

Пресс-служба Следственного комитета
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В столице задержали водителя каршеринга, который накануне сбил двух детей. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства, добавили в пресс-службе.

В настоящее время криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначили необходимые экспертизы и допросили свидетелей. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

В результате наезда мальчик 2012 года рождения погиб на месте. Девочку 2011 года рождения госпитализировали.

Автомобилист сбил детей на Планерной улице накануне вечером. Известно, что машина проехала на запрещающий сигнал светофора.

Прокуратура опубликовала видео с места аварии.

Дети ДТП Водители Москва
17 сентября 2024, 07:20
Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета компании «Хэргу»
Unsplash
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В Амурской области начали поиски пропавшего вертолета Robinson R66. Об этом рассказал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«На поиски пропавшего R66, вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8Т авиакомпании „МостАвиа“», - рассказал он.

По его словам, пропавшее воздушное судно принадлежит золотодобывающей компании «Хэргу». Вертолет летел в Зейском районе Приамурья, во время полета сработал аварийный радиомаяк. По предварительным данным, на борту Robinson находились три человека, среди которых пилот и два пассажира.

Как сообщил Telegram-канал Shot , вертолет Robinson R66 потерпел крушение. Информации о погибших не поступало.

По данным пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, после пропажи вертолета возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного судна.

Вертолеты Авиакомпании
17 сентября 2024, 04:36
Пропавшую под Екатеринбургом девочку нашли с пробитой головой
Freepik
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Пропавшую под Верхней Пышмой в Свердловской области 12-летнюю девочку нашли живой с травмой головы. Об этом сообщило издание Е1.ru.

«Нашли на поле. Там тропинка прохожая как раз около ее дома. В семи метрах от тропинки ее нашли. Видимо, домой шла и не дошла», - рассказали изданию в администрации села Мостовское, где пропал ребенок.

Девочку нашли в тяжелом состоянии, у нее травма головы. Ее бабушка рассказала изданию , что внучке сделали операцию, она находится в больнице.

Девочка пропала 15 сентября. Вечером она пошла провожать подругу и не вернулась домой. К поискам подключились волонтеры и полиция.

Дети Свердловская область
17 сентября 2024, 01:04
Краснодарец открыл стрельбу в ответ на просьбу не материться
РИА «Новости»
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На одной из улиц Краснодара местный житель открыл стрельбу в ответ на просьбу не материться в общественном месте. Полиция начала доследственную проверку, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По информации правоохранителей, в понедельник вечером на пешеходном переходе улицы имени Байбакова возник конфликт. Мужчина сделал замечание другому пешеходу из-за мата в общественном месте. В ходе конфликта 41-летний краснодарец вытащил травматический пистолет и не менее двух раз выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего с ранениями грудной клетки госпитализировали.

В полиции сообщили, что по факту конфликта со стрельбой проводится проверка. Действиям агрессивного пешехода дадут правовую оценку.

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве 14 сентября. На улице сцепились не меньше девяти мужчин. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, другие пошли друг на друга врукопашную.

Стрельба Краснодар Мужчины Полиция
17 сентября 2024, 00:57
Подавала сигнал SOS. Жительница Приморья упала с высоты шестого этажа
РИА «Новости»
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Из окна многоквартирного дома на Луговой улице во Владивостоке выпала девушка. До этого она кричала, что ее удерживают в квартире на шестом этаже против ее воли, рассказал «Газете.ru» очевидец Сергей.

По словам мужчины, он видел сообщения о подававшей сигналы SOS девушке. Когда она показалась в окне многоквартирного дома, Сергей проезжал мимо дома и предложил свой плед, чтобы натянуть его для смягчения возможного падения.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Правоохранители пытались помочь девушке, но она выбралась на карниз окна, прокричала, что ее 15 дней удерживают в квартире, и сорвалась вниз. Выжила ли и каком она сейчас состоянии - пока неизвестно.

«Специалисты всеми силами ее уговаривали не вылезать из окна, но, увы», - добавил собеседник «Газеты.ru».

Полиция начала проверку по факту случившегося, сообщил Telegram-канал «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», - процитировали пресс-службу МВД авторы публикации.

Двумя днями ранее с высоты 18-го этажа упала школьница в Сосновом Бору. По предварительным данным, девочка делала селфи.

МЧС РФ Владивосток Полиция

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