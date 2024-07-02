02 июля 2024, 13:37

Водителя и пассажира увезли в Склиф после взрыва в автобусе в Москве

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При взрыве баллонов в автобусе на Ижорской улице в Москве пострадали водитель и один из пассажиров. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Обоих мужчин увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Известно, что у пассажира легкие травмы, а у водителя выявили скальпированную рану головы, рук и ног.

Взрыв в автобусе произошел, когда транспортное средство следовало по Ижорскому проезду. Водитель услышал хлопок и сразу остановился, отмечали в столичном дептрансе.

В причинах ЧП будет разбираться специальная комиссия «Мосгортранса» вместе с компанией-производителем - Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ».

Пока движение по Ижорскому проезду временно перекрыто. Для объезда предлагают выбирать Ижорскую или Клязьминскую улицы.

Один из баллонов после взрыва отбросило от автобуса не меньше, чем на 50 метров, сообщили 360.ru очевидцы случившегося.

По их словам, сначала никто не понял, что это баллон, возникла мысль, что кто-то просто догадался его вот так выбросить на дороге - неподалеку от этого места проходят ремонтные работы.

Но, как оказалось, это был баллон из пострадавшего автобуса.

«Как еще не снесло никого и машины не замяло. Хорошо, что мамочки с детьми там не шли. Кошмар! Там и поликлиника детская рядом. Сами там ходим», - поделилась одна из местных жительниц.

Взрывы Автобусы Москва
02 июля 2024, 13:53
Стрельбой и взрывами обернулся массовый конфликт в челябинском дворе
РИА «Новости»
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Неизвестные устроили массовую потасовку со стрельбой и взрывами во дворе на улице Барбюса в Челябинске. Видео с камер наблюдения опубликовало издание 74.ru.

По словам опрошенных местных жителей, шумный конфликт произошел в ночь на вторник, 2 июля.

«Сначала я видела записи, на которых слышно, как женщина кричит: „Не стреляй“. А потом появилось видео с домофона, где зафиксировано, как что-то взрывается», - поделилась одна из собеседниц журналистов.

Еще один житель дома признался, что шумные компании часто собираются во дворе. Из-за неадекватного поведения дебоширов полицию горожане вызывать перестали.

Сообщение о том, что к правоохранителям с жалобами никто не обращался, подтвердили в пресс-службе городского управления МВД. В ведомстве добавили, что после публикации видео и разошедшейся в социальных сетях информации о стрельбе и взрывах инициировали проверку, которую взяло под контроль руководство.

Участковые начали поквартирный обход для опроса очевидцев происшествия, а оперативники начали поиски участников конфликта.

В ночь на минувшую субботу, 29 июня, уроженцы Киргизии устроили массовую драку на северо-западе Москвы, в которой погиб мужчина. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. В рамках возбужденного уголовного дела криминалисты задержали трех участников драки.

Драки Стрельба Взрывы Челябинск Полиция
02 июля 2024, 13:31
Полыхающий газовоз со взрывающимися баллонами сняли на видео на Кубани
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Грузовик, перевозивший бытовые баллоны с газом, загорелся в станице Ширвановской при повороте на хутор Гуамка. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

В региональном главке МЧС уточнили, что о происшествии в Апшеронском районе спасателям сообщили в 08:55. В 09:11 на место прибыли первые подразделения.

В 09:11 по московскому времени по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание газовоза, перевозящего бытовые баллоны с газом.

Из-за случившегося пришлось перекрывать движение в районе ЧП. В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

Пожары
02 июля 2024, 13:00
Появилось видео взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке
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При взрыве газа в многоквартирном доме Стерлитамака откинуло девушку с коляской. Этот момент попал на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

Пострадавшая набирала код домофона, чтобы войти в дверь. Взрывной волной ее откинуло в сторону. Состояние девушки и ребенка в коляске неизвестно.

Взрыв произошел около 11:00 в квартире, в которой работали специалисты газовой службы, они выясняли причины утечки газа. Смертельные травмы получила одна женщина. Пострадали два газовщика и два ребенка, их доставили в больницу.

Очевидцы происшествия рассказывали 360.ru, что осколки стекла от окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись на 10 метров.

Прибывшие на место спасатели вывели из дома порядка 80 жильцов , устанавливаются причины произошедшего.

Башкирия Газ Взрывы Видео
02 июля 2024, 12:59
Баллон взорвался на крыше автобуса в Москве. Водителя заблокировало внутри
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Автобус загорелся в Ижорском проезде на севере Москвы, сообщил 360.ru источник в экстренных службах. Перед возгоранием на крыше транспортного средства взорвался баллон.

ЧП случилось на территории промзоны. Рядом с горящим автобусом проходят высоковольтные провода, отметил собеседник 360.ru.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Также прибыли две бригады скорой помощи. Водитель автобуса заблокирован внутри, подчеркнул источник.

Движение по Ижорской улице полностью перекрыли.

Взрывы Автобусы Москва

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