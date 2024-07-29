29 июля 2024, 14:15

Водителя грузовика госпитализировали после столкновения с поездом под Волгоградом

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Водителя грузовика КамАЗ, попавшего в аварию с поездом возле хутора Котельниково в Волгоградской области, госпитализировали. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Столкновение произошло 29 июля на неохраняемом переезде на перегоне Гремячая - Котельниково. Электровоз и девять вагонов поезда Казань - Адлер сошли с рельсов. Информация о других пострадавших уточняется.

Губернатор области Андрей Бочаров провел оперативное совещание. На месте происшествия работают оперативные службы, сформировали штаб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

В конце июня в Республике Коми сошел с рельсов поезд Воркута - Новороссийск. Предварительно, причиной крушения тогда стал размыв железнодорожного полотна.

Грузовики Поезда Водители
29 июля 2024, 14:52
После прорыва дамбы в Карелии судьба трех человек все еще неизвестна
Пресс-служба МЧС
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Карельские спасатели оказали помощь семи пострадавшим после прорыва дамбы в Сегежском районе Карелии. Поиски еще трех человек, включая находившегося в зоне затопления водителя экскаватора, продолжаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что потоки воды снесли три дачных дома. В пункт временного размещения отправили семью из Мурманска, которая приехала в Карелию на отдых.

«Сейчас важно отследить проход всей массы воды по течению. Гидростанции все готовы к регулированию. Выдвигаемся на вышестоящие шлюзы, чтобы посмотреть, как организовать водосток с учетом ситуации», - заявил Парфенчиков.

Глава республики добавил, что на месте прорыва дамбы работают 36 единиц техники и 109 спасателей.

В пресс-службе карельского главка МЧС заявили, что причиной прорыва дамбы Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе стал размыв временной песчаной перемычки , установленной во время ремонта шлюзов. В ведомстве уточнили, что в зону затопления попали участки садового некоммерческого товарищества «Балтийский».

Спасатели Наводнения Россия
29 июля 2024, 14:44
В РЖД назвали количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
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При столкновении поезда Казань — Адлер с КамАЗом в Волгоградской области пострадали 16 человек, в том числе двое проводников. Их доставили в больницу, сообщила пресс-служба РЖД.

«Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника», - заявили представители компании.

В общей сложности в поезде № 491 Казань - Адлер ехали 803 человека, из них около 140 получили легкие травмы - ссадины и ушибы. РЖД сообщили, что им не потребовалась госпитализация.

При столкновении поезда Казань - Адлер с КамАЗом в Волгоградской области пострадали 16 человек, в том числе двое проводников. Их доставили в больницу, сообщила пресс-служба РЖД.

РЖД ДТП Поезда
29 июля 2024, 14:35
Пассажиров попавшего в аварию поезда под Котельниково увезут в гостиницу и ДК
Телеканал «360»
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Пострадавших пассажиров попавшего в аварию поезда Казань — Адлер доставят в больницу. Остальных эвакуируют в пункты временного размещения, сообщила пресс-служба администрации Котельниковского района.

К месту аварии приехали автобусы. Они доставят пассажиров поезда в Дом культуры «Импульс», Центр досуга и кино города Котельниково и гостиницу «Кристалл».

Пострадавших должны доставить в Котельниковскую центральную районную больницу. Представитель медучреждения заявил 360.ru, что их привезли в приемный покой, однако список пациентов пока не составили.

Авария случилась после полудня на железнодорожном перегоне в четырех километрах от города Котельниково. Администрация сообщила, что КамАЗ выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом Казань - Адлер № 491.

По данным правительства Волгоградской области, из 20 вагонов девять сошли с рельсов. В поезде находились 813 человек. К месту ДТП приехали МЧС, полиция и скорая помощь - в общей сложности 324 специалиста. МВД России сообщило, что водителя грузовика госпитализировали. 360.ru показал видео с места ДТП.

Пострадавших пассажиров попавшего в аварию поезда Казань - Адлер доставят в больницу. Остальных эвакуируют в пункты временного размещения, сообщила пресс-служба администрации Котельниковского района.

РЖД Здравоохранение Больницы Грузовики ДТП Медицина Поезда
29 июля 2024, 14:32
Дело завели после схода поезда в Волгоградской области
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Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта завели следователи после опрокидывания пассажирских вагонов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта завели следователи после опрокидывания пассажирских вагонов поезда Казань - Адлер в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России.

По данным ведомства, причиной аварии стало столкновение пассажирского состава с грузовиком КамАЗ на 185-м километре перегона между станциями Котельниково и Гремячий.

По данным пресс-службы РЖД , водитель большегруза в нарушении правил дорожного движения выехал на переезд во время работы сигнальной системы о приближении поезда. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за минимального расстояния столкновения избежать не удалось. Всего с рельсов сошли восемь вагонов.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что, по предварительным данным, с места аварии бригады скорой помощи забрали четырех взрослых и одного ребенка, «Они эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ. Все они в стабильном состоянии», - привело слова Кузнецова РИА «Новости».

Один из пассажиров поезда в комментарии 360.ru заявил, что резких толчков в ходе торможений было несколько и вагоны опрокинулись во время последнего толчка.

«Мы уже начали слетать. Поезд начал падать, все орали и плакали. Я успел зацепиться за рукоятку и потом спокойно спрыгнул. Только колено сзади стеклом поцарапал», - сказал он.

Известно, что в результате аварии с поездом и КамАЗом в Волгоградской области пострадал водитель грузовика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что шофера госпитализировали в тяжелом состоянии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил сформировать оперативный штаб на месте аварии.

Уголовное дело Россия Поезда Следственный комитет России

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