Водители в Коврове придумали криминальный бизнес на дорожных ямах
Водителей из Владимирской области обвинили в желании заработать на дорожных ямах. На такие случаи призвал обратить внимание глава управления городского хозяйства администрации Сергей Волков, его слова передало «Знамя труда».
«Некоторые водители пытаются нажиться на тех ямах, которые существуют», - процитировали его слова в издании.
По данным Волкова, местные автомобилисты, когда попадают в яму и повреждают машину, заказывают экспертизу у пристрастных экспертов. Специалист предоставляет отчет о повреждении половины ходовой части транспортного средства. Дело доходит до суда, где якобы потерпевший требует с управления городского хозяйства сумму на ремонт - 200-400 тысяч.
«Сейчас мы уходим в судебную экспертизу, которая выявляет: сумма ремонта - всего 20 тысяч. Все остальное - попытка расхищения казны. В Коврове, как выяснилось, это уже практически бизнес, причем бизнес преступный», - отметил Волков.
Он отметил, что нужно жестко реагировать на такие происшествия.
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