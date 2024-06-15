Водители в Коврове придумали криминальный бизнес на дорожных ямах

«Некоторые водители пытаются нажиться на тех ямах, которые существуют», - процитировали его слова в издании.

По данным Волкова, местные автомобилисты, когда попадают в яму и повреждают машину, заказывают экспертизу у пристрастных экспертов. Специалист предоставляет отчет о повреждении половины ходовой части транспортного средства. Дело доходит до суда, где якобы потерпевший требует с управления городского хозяйства сумму на ремонт - 200-400 тысяч.

«Сейчас мы уходим в судебную экспертизу, которая выявляет: сумма ремонта - всего 20 тысяч. Все остальное - попытка расхищения казны. В Коврове, как выяснилось, это уже практически бизнес, причем бизнес преступный», - отметил Волков.

Он отметил, что нужно жестко реагировать на такие происшествия.

Ранее двое сотрудников автомойки в Москве угнали машину клиентки и начали таксовать. В итоге подозреваемых задержали правоохранители.