29 января 2024, 08:46

Водители двух BMW устроили дрифт в центре Уфы, один из них попал в ДТП

РИА «Новости»
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Водители двух белых BMW устроили дрифт на улице Карла Маркса в Уфе. Видео поездки появилось в Сети накануне, а в понедельник, 29 января, на него отреагировали власти.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в Telegram-канале написал, что такие маневры нужно демонстрировать на специально оборудованных трассах, а не в городе.

«Водителей прошу соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизни других участников дорожного движения!» - добавил он.

На опубликованных кадрах водители выполняют опасные маневры, все это снимается на камеру. В какой-то момент один из них не справился с управлением и врезался в железный забор. Информации о пострадавших в аварии не привели.

Ранее в Находке произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего погибли два человека.

ДТП Уфа Водители BMW
29 января 2024, 09:21
Беспилотник попытался атаковать НПЗ в Ярославле
РИА «Новости»
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Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле пытался атаковать беспилотник самолетного типа, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, дрон упал близ установки гидрокрекинга.

В настоящее время место ЧП оцепили и ожидают прибытия специалистов по разминированию, указал источник Telegram-канала.

По его словам, травмы в результате случившегося никто не получил. Официально данные о попытке атаки на НПЗ в Ярославле подтверждены не были.

Рано утром Минобороны сообщало об уничтожении БПЛА над территорией Брянской области. Дежурные средства ПВО успешно отработали минувшей ночью, уточнили в ведомстве.

Беспилотники
29 января 2024, 09:03
Пьяный водитель в Липецкой области сбил трех человек на остановке
РИА «Новости»
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В городе Лебедянь 28 января автомобиль Kia Rio сбил трех человек на остановке общественного транспорта. Один из них погиб. Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщило УМВД России по Липецкой области.

Авария произошла на улице Горького. Водитель 1967 года рождения не справился с управлением на круговом перекрестке. Машина сбила с ног человека, который стоял недалеко от дороги, и протаранил остановку, едва не столкнувшись с проезжавшей «газелью».

Пострадали три человека. Один из них, 1971 года рождения, умер на месте, остальных госпитализировали с разными травмами. Автоинспекторы выяснили, что в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии опьянения.

В Южно-Сахалинске автомобиль с пьяным водителем за рулем врезался в остановку на проспекте Мира и сбил четырех человек. Из них выжил только один.

МВД РФ ДТП Алкоголь
29 января 2024, 08:56
Поезд переехал человека в Зеленограде
РИА «Новости»
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Человек попал под поезд на железнодорожных путях в Зеленограде. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, ЧП произошло между платформами Крюково и Фирсановская, пострадавший погиб.

Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы.

В связи с ситуацией задержки движения поездов отсутствуют, их направляют по резервному пути.

Ранее на станции Ростокино на северо-востоке Москвы под поезд попал мужчина , он лишился руки.

Поезда
29 января 2024, 08:45
Девочка пропала в Свердловской области
РИА «Новости»
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В населенном пункте Верхняя Пышма Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв».

«Всем внимание, 12-летняя девочка пропала! У ребенка с собой был вельветовый рюкзак!» - заявили в отряде.

Поиском пропавшей занимается отдел полиции «Верхнепышминский». Сообщить любую информацию о местонахождении ребенка можно по телефону 8 (34368) 5-43-44.

По предварительным данным, об исчезновении девочки стало известно в воскресенье, 28 января.

«Основные приметы: среднее телосложение, рост около 162 сантиметров, сине-зеленые глаза, светлые волосы длиной до плеч. В день пропажи на девочке находились брюки, худи, черная куртка и белые кроссовки», - добавили в «Прорыве».

Ранее 14-летняя девочка пропала в Нижнем Тагиле , однако позднее полицейские обнаружили ее спящей в гараже собственного дома.

Дети Свердловская область Полиция

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