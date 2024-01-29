Водители двух BMW устроили дрифт в центре Уфы, один из них попал в ДТП

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в Telegram-канале написал, что такие маневры нужно демонстрировать на специально оборудованных трассах, а не в городе.

«Водителей прошу соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизни других участников дорожного движения!» - добавил он.

На опубликованных кадрах водители выполняют опасные маневры, все это снимается на камеру. В какой-то момент один из них не справился с управлением и врезался в железный забор. Информации о пострадавших в аварии не привели.

Ранее в Находке произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего погибли два человека.