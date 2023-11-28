Водителей эвакуировали из-за пожара в Северо-Западном тоннеле

Житель одного из жилых домов в Одинцовском городском округе Подмосковья нашел в подъезде сбежавшую змею и решил ее приютить. Мужчина поделился с «360» кадрами с найденным двухметровым питомцем.

По его словам, в воскресенье он обнаружил двухметровую змею в подъезде одного из домов ЖК «Спутник». Он сообщил о бесхозной рептилии в домовой чат, но хозяин питона пока не откликнулся. Поэтому уже несколько дней питон гостит у нового владельца.

Он сообщил, что найденная змея была в плохом состоянии. От нее плохо пахло, поэтому мужчина решил помыть ее в собственной ванне.

«Змейка жила в каких-то жутких условиях, я так понимаю, потому что от нее был ужасный запах. Жила в продуктах своей жизнедеятельности», - рассказал он.

По словам мужчины, он пытался покормить змею мясом, но она отказалась от еды.

«Дал ей мясо, но она есть не стала. Говорят, нужно живую мышь ей давать», - поделился новоиспеченный владелец.

За несколько дней питон освоился и даже нашел любимое место в квартире мужчины.

«Сейчас облюбовала себе местечко у батареи и дрыхнет там», - добавил он.

Дальнейшая судьба питона пока неизвестна. Временно рептилия будет жить у нового владельца.

Ранее двадцатисантиметровую змею из Таиланда нашли в квартире на северо-западе Москвы.



