Водитель врезался в светофор в Кунцеве в Москве

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По данным источника, это случилось в районе Кунцева. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. В итоге пострадавшего отвезли в Боткинскую больницу. Другой информации о ЧП пока не поступило.

Ранее в этот же день три человека пострадали в аварии с шестью иномарками на Марксистской улице в Таганском районе Москвы. По данным источника «360», в ДТП попали автомобили Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda.

Еще одна авария произошла в столице 17 октября. На Лениногорской улице перекрыли две полосы движения из-за столкновения электробуса и легкового автомобиля. По неуточненной информации, есть пострадавшие.